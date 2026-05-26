Grêmio x City Torque hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Grêmio x City Torque: tudo sobre o jogo da última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Arte GZH

Grêmio e City Torque se enfrentam nesta terça-feira (26), às 19h, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de vitória sobre o Palestino, na última rodada. O clube uruguaio também venceu sua partida e é o líder do grupo. O Grêmio precisa vencer para se classificar em primeiro.

Escalações para Grêmio x City Torque

Grêmio: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Perez, Tiago, Tetê, Braithwaite e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro

City Torque: Torgnascioli; Agüero, Kevin Silva, Romero, Kagelmacher e Silvera; Lecchini (Kociubinski), Pizzichillo, Montes e Obregón; Salomón Rodríguez. Técnico: Marcelo Mendez

Arbitragem para Grêmio x City Torque

Jesús Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Lubin Torrealba. VAR: Juan Soto (equipe venezuelana)

Onde assistir a Grêmio x City Torque

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

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e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A ESPN 4 e o Disney+ anunciam a transmissão.

Como chegam Grêmio e City Torque

Grêmio

O Tricolor terá o retorno de Pedro Gabriel na lateral esquerda. No meio de campo, o técnico Luís Castro poderá escalar Leo Pérez ao lado de Arthur pela primeira vez no time titular.

Braithwaite, que foi titular como armador diante do Santos, disputará posição com e Gabriel Mec, que retorna após cumprir suspensão no final de semana. Outra questão é quem será o titular na ponta direita: Enamorado e Tetê brigam a posição.

City Torque

Com a vantagem de jogar até mesmo pelo empate, os uruguaios venceram quatro dos últimos cinco jogos que disputaram na temporada. O técnico Marcelo Mendez não terá o volante Pablo Siles, suspenso, e poderá escalar a equipe com três zagueiros.

Ingressos para Grêmio x City Torque

Os ingressos estão sendo vendidos desde o dia 19 de maio, exclusivamente para os sócios torcedores, em gremio.net, na aba ingressos. Veja os valores abaixo:

Tabela de preço dos ingressos. Divulgação / Grêmio