Grêmio x City Torque hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Grêmio e City Torque se enfrentam nesta terça-feira (26), às 19h, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.
O Tricolor vem de vitória sobre o Palestino, na última rodada. O clube uruguaio também venceu sua partida e é o líder do grupo. O Grêmio precisa vencer para se classificar em primeiro.
Escalações para Grêmio x City Torque
Grêmio: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Perez, Tiago, Tetê, Braithwaite e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro
City Torque: Torgnascioli; Agüero, Kevin Silva, Romero, Kagelmacher e Silvera; Lecchini (Kociubinski), Pizzichillo, Montes e Obregón; Salomón Rodríguez. Técnico: Marcelo Mendez
Arbitragem para Grêmio x City Torque
Jesús Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Lubin Torrealba. VAR: Juan Soto (equipe venezuelana)
Onde assistir a Grêmio x City Torque
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
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- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A ESPN 4 e o Disney+ anunciam a transmissão.
Como chegam Grêmio e City Torque
Grêmio
O Tricolor terá o retorno de Pedro Gabriel na lateral esquerda. No meio de campo, o técnico Luís Castro poderá escalar Leo Pérez ao lado de Arthur pela primeira vez no time titular.
Braithwaite, que foi titular como armador diante do Santos, disputará posição com e Gabriel Mec, que retorna após cumprir suspensão no final de semana. Outra questão é quem será o titular na ponta direita: Enamorado e Tetê brigam a posição.
City Torque
Com a vantagem de jogar até mesmo pelo empate, os uruguaios venceram quatro dos últimos cinco jogos que disputaram na temporada. O técnico Marcelo Mendez não terá o volante Pablo Siles, suspenso, e poderá escalar a equipe com três zagueiros.
Ingressos para Grêmio x City Torque
Os ingressos estão sendo vendidos desde o dia 19 de maio, exclusivamente para os sócios torcedores, em gremio.net, na aba ingressos. Veja os valores abaixo:
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