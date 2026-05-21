Grêmio

2 a 0
Notícia

Grêmio vence Palestino e decidirá primeiro lugar do Grupo F da Sul-Americana na Arena

Caso supere o Montevideo City Torque na próxima terça-feira (26), o Tricolor terminará líder e avança direto às oitavas

Marco Souza

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