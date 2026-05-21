Grêmio vence Palestino e decidirá primeiro lugar do Grupo F da Sul-Americana na Arena

O Grêmio não precisou ser brilhante para vencer o Palestino. Na noite desta quarta-feira (20), na Arena, o Tricolor fez uma partida burocrática. Mesmo assim, bater o adversário chileno por 2 a 0. Braithwaite e Pavon, um em cada tempo, marcaram os gols da vitória pela quinta rodada da Copa Sul-Americana.
Com 10 pontos, em segundo no Grupo F, o time está garantido nos playoffs da competição. Se vencer o Montevideo City Torque, na próxima terça (26) em Porto Alegre, terminará líder e avança direto às oitavas de final.
O carrossel tático do Grêmio deu outra volta. E, desta vez, o time voltou a ser escalado com a linha de quatro defensores. Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedrinho protegeram Weverton. Leonel Pérez e Noriega acabaram escalados juntos, com Gabriel Mec como meia. No ataque, a surpresa foi Braithwaite no lugar de Carlos Vinicius. Amuzu e Enamorado completaram o setor.
Primeiro tempo
A aposta na formação deu resposta rápida. Aos três minutos, Pavon arriscou da intermediária. Pérez defendeu a finalização. Só que Braithwaite apareceu na área e completou para o gol de peixinho, sem chances para os chilenos. 1 a 0.
O gol cedo poderia indicar uma partida fácil, com placar elástico. Só que o Palestino mesmo sem ameaçar o gol do Grêmio, passou a resistir. Os chilenos arriscaram até se lançar mais ao campo de ataque. O único susto do primeiro tempo para o torcedor na Arena aconteceu aos sete minutos. Gallegos chutou da intermediária e Weverton se atrapalhou. O goleiro do Grêmio e da Seleção Brasileira defendeu mal e depois se recuperou para não dar rebote.
A gurizada gremista respondeu. Pedro Gabriel avançou pelo campo e cruzou. A bola passou por Braithwaite, mas encontrou a cabeça de Gabriel Mec. A finalização passou por cima do travessão, aos 10 minutos.
O que disseram os colunistas de GZH sobre a vitória do Grêmio sobre o Palestino
Depois dessa investida, o time despencou de rendimento. Nem a conversa na beira do campo do técnico Luís Castro com a equipe, durante o período obrigatório de hidratação imposto pela Conmebol, resolveu. Nem os destaques do time escaparam.
Gabriel Mec passou por três marcadores. Entre tentar o passe, que deixaria Braithwaite ou Amuzu na cara do goleiro, o meia preferiu arriscar o quarto drible consecutivo. Perdeu a bola e ouviu poucas e boas dos companheiros. Espinoza, nos acréscimos, errou o passe e deixou o meia do Grêmio completamente livre contra Pérez.
Mec chutou em cima do goleiro do Palestino e desperdiçou a oportunidade de matar a partida ainda no primeiro tempo.
O segundo tempo
A conversa no vestiário provocou uma mudança imediata no Grêmio. Riquelme entrou no lugar de Leonel Pérez na volta para o segundo tempo. Gallegos, aos três minutos, quase empatou. O cruzamento passou por Ronnie Fernández e só não chegou ao gol de Weverton pelo desarme feito por Noriega.
Três escanteios seguidos para o Palestino irritaram a torcida gremista. Algumas vaias surgiram na Arena após Enamorado perder um contra-ataque. O colombiano preferiu arriscar jogada individual e não tocar para Amuzu, que entraria completamente livre na área.
A diferença de qualidade ficou evidente quando o Grêmio acelerava um pouco. Braithwaite ganhou na frente da área, Mec achou o passe para Pavon na direita. O centroavante completou o cruzamento de pé direito, mesmo sem pegar em cheio. A bola tocou na trave, correu em cima da linha e não entrou aos nove minutos.
No contra-ataque, Ronnie Fernández arriscou um voleio. Weverton só observou a bola passar por cima do gol. Só que na sequência, aos 12, o goleiro precisou trabalhar. Munder recebeu na área e soltou o chute. O camisa 1 salvou o Grêmio.
Outro lance de displicência gremista irritou. Após cobrança de falta, Enamorado disparou do campo de defesa. Carrasco correu atrás e desarmou o passe para Amuzu, sem goleiro, perder a chance. Luís Castro mexeu no time. Carlos Vinícius e Kannemann entraram. Gabriel Mec e Luis Eduardo saíram.
Se a displicência incomodou o torcedor, o jogador mais dedicado em campo resolveu a partida. Pavon recebeu na intermediária. O lateral improvisado soltou uma pancada de pé direito. A bola estufou a rede de Pérez, sem chances de defesa, aos 23 minutos. Até Weverton se juntou na comemoração do gol do companheiro, que ficou 463 dias sem marcar.
Único dos 32 clubes da Sul-Americana sem marcar, o Palestino ficou no quase. Kannemann salvou em cima da linha, após Nelson da Silva bater Weverton.
O ritmo de treino coletivo do Grêmio proporcionou algumas chances ao Palestino. Mas a falta de qualidade do adversário matou qualquer susto maior aos 13 mil gremistas que enfrentaram o frio da noite de terça para acompanhar uma exibição pouco inspirada do time na Arena.
Confira a coletiva de Luís Castro na íntegra:
Copa Sul-Americana - 5ª rodada - 20/5/2026
Grêmio (2)
Weverton; Pavon, Luis Eduardo (Kannemann, 20’/2ºT), Viery (Wagner Leonardo, 32’/2ºT) e Pedro Gabriel; Leonel Pérez (Riquelme, INT), Noriega e Gabriel Mec (Carlos Vinícius, 20’/2ºT); Enamorado (Tetê, 32’/2ºT), Amuzu e Braithwaite
Técnico: Luís Castro
Palestino (0)
Sebastián Pérez; Salgado (Garguez, INT), Espinoza, Roco e León; Julian Fernández, Gallegos e Montes (Tapia, 24’/2ºT); Carrasco (Araya, 32’/2ºT), Alegria (Munder, INT) e Ronnie Fernández (Nelson da Silva, 32’/2ºT)
Técnico: Guillermo Farré
GOLS: Braithwaite aos três minutos do 1º tempo e Pavon aos 22 minutos da segunda etapa;
CARTÕES AMARELOS: Leonel Pérez, Viery e Riquelem (G); Ronnie Fernández, Garguez, Carrasco (P)
ARBITRAGEM: Carlos Benitez (PAR), auxiliado por Roberto Cañete (PAR) e Jose Villagra (PAR). VAR: Kevin Pazmino (EQU)
PÚBLICO: 13.757 (13.587 pagantes)
RENDA: R$ 419.860,17
LOCAL: Arena do Grêmio
Próximo jogo
- Sábado, 23/5 - 19h
- Grêmio x Santos
- Arena - Brasileirão (17ª rodada)