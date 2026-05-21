Grêmio vence Palestino e decidirá primeiro lugar do Grupo F da Sul-Americana na Arena

O Grêmio não precisou ser brilhante para vencer o Palestino. Na noite desta quarta-feira (20), na Arena, o Tricolor fez uma partida burocrática. Mesmo assim, bater o adversário chileno por 2 a 0. Braithwaite e Pavon, um em cada tempo, marcaram os gols da vitória pela quinta rodada da Copa Sul-Americana.

Com 10 pontos, em segundo no Grupo F, o time está garantido nos playoffs da competição. Se vencer o Montevideo City Torque, na próxima terça (26) em Porto Alegre, terminará líder e avança direto às oitavas de final.

O carrossel tático do Grêmio deu outra volta. E, desta vez, o time voltou a ser escalado com a linha de quatro defensores. Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedrinho protegeram Weverton. Leonel Pérez e Noriega acabaram escalados juntos, com Gabriel Mec como meia. No ataque, a surpresa foi Braithwaite no lugar de Carlos Vinicius. Amuzu e Enamorado completaram o setor.

Primeiro tempo

A aposta na formação deu resposta rápida. Aos três minutos, Pavon arriscou da intermediária. Pérez defendeu a finalização. Só que Braithwaite apareceu na área e completou para o gol de peixinho, sem chances para os chilenos. 1 a 0.

O dinamarquês abriu o placar logo cedo. Jeff Botega / Agencia RBS

O gol cedo poderia indicar uma partida fácil, com placar elástico. Só que o Palestino mesmo sem ameaçar o gol do Grêmio, passou a resistir. Os chilenos arriscaram até se lançar mais ao campo de ataque. O único susto do primeiro tempo para o torcedor na Arena aconteceu aos sete minutos. Gallegos chutou da intermediária e Weverton se atrapalhou. O goleiro do Grêmio e da Seleção Brasileira defendeu mal e depois se recuperou para não dar rebote.

A gurizada gremista respondeu. Pedro Gabriel avançou pelo campo e cruzou. A bola passou por Braithwaite, mas encontrou a cabeça de Gabriel Mec. A finalização passou por cima do travessão, aos 10 minutos.

Depois dessa investida, o time despencou de rendimento. Nem a conversa na beira do campo do técnico Luís Castro com a equipe, durante o período obrigatório de hidratação imposto pela Conmebol, resolveu. Nem os destaques do time escaparam.

Gabriel Mec passou por três marcadores. Entre tentar o passe, que deixaria Braithwaite ou Amuzu na cara do goleiro, o meia preferiu arriscar o quarto drible consecutivo. Perdeu a bola e ouviu poucas e boas dos companheiros. Espinoza, nos acréscimos, errou o passe e deixou o meia do Grêmio completamente livre contra Pérez.

Mec chutou em cima do goleiro do Palestino e desperdiçou a oportunidade de matar a partida ainda no primeiro tempo.

O segundo tempo

A conversa no vestiário provocou uma mudança imediata no Grêmio. Riquelme entrou no lugar de Leonel Pérez na volta para o segundo tempo. Gallegos, aos três minutos, quase empatou. O cruzamento passou por Ronnie Fernández e só não chegou ao gol de Weverton pelo desarme feito por Noriega.

Três escanteios seguidos para o Palestino irritaram a torcida gremista. Algumas vaias surgiram na Arena após Enamorado perder um contra-ataque. O colombiano preferiu arriscar jogada individual e não tocar para Amuzu, que entraria completamente livre na área.

A diferença de qualidade ficou evidente quando o Grêmio acelerava um pouco. Braithwaite ganhou na frente da área, Mec achou o passe para Pavon na direita. O centroavante completou o cruzamento de pé direito, mesmo sem pegar em cheio. A bola tocou na trave, correu em cima da linha e não entrou aos nove minutos.

No contra-ataque, Ronnie Fernández arriscou um voleio. Weverton só observou a bola passar por cima do gol. Só que na sequência, aos 12, o goleiro precisou trabalhar. Munder recebeu na área e soltou o chute. O camisa 1 salvou o Grêmio.

Outro lance de displicência gremista irritou. Após cobrança de falta, Enamorado disparou do campo de defesa. Carrasco correu atrás e desarmou o passe para Amuzu, sem goleiro, perder a chance. Luís Castro mexeu no time. Carlos Vinícius e Kannemann entraram. Gabriel Mec e Luis Eduardo saíram.

Se a displicência incomodou o torcedor, o jogador mais dedicado em campo resolveu a partida. Pavon recebeu na intermediária. O lateral improvisado soltou uma pancada de pé direito. A bola estufou a rede de Pérez, sem chances de defesa, aos 23 minutos. Até Weverton se juntou na comemoração do gol do companheiro, que ficou 463 dias sem marcar.

O argentino celebra muito o golaço após mais de um ano sem balançar as redes. Jeff Botega / Agencia RBS

Único dos 32 clubes da Sul-Americana sem marcar, o Palestino ficou no quase. Kannemann salvou em cima da linha, após Nelson da Silva bater Weverton.

O ritmo de treino coletivo do Grêmio proporcionou algumas chances ao Palestino. Mas a falta de qualidade do adversário matou qualquer susto maior aos 13 mil gremistas que enfrentaram o frio da noite de terça para acompanhar uma exibição pouco inspirada do time na Arena.

Confira a coletiva de Luís Castro na íntegra:

Copa Sul-Americana - 5ª rodada - 20/5/2026

Grêmio (2)

Weverton; Pavon, Luis Eduardo (Kannemann, 20’/2ºT), Viery (Wagner Leonardo, 32’/2ºT) e Pedro Gabriel; Leonel Pérez (Riquelme, INT), Noriega e Gabriel Mec (Carlos Vinícius, 20’/2ºT); Enamorado (Tetê, 32’/2ºT), Amuzu e Braithwaite

Técnico: Luís Castro

Palestino (0)

Sebastián Pérez; Salgado (Garguez, INT), Espinoza, Roco e León; Julian Fernández, Gallegos e Montes (Tapia, 24’/2ºT); Carrasco (Araya, 32’/2ºT), Alegria (Munder, INT) e Ronnie Fernández (Nelson da Silva, 32’/2ºT)

Técnico: Guillermo Farré

GOLS: Braithwaite aos três minutos do 1º tempo e Pavon aos 22 minutos da segunda etapa;

CARTÕES AMARELOS: Leonel Pérez, Viery e Riquelem (G); Ronnie Fernández, Garguez, Carrasco (P)

ARBITRAGEM: Carlos Benitez (PAR), auxiliado por Roberto Cañete (PAR) e Jose Villagra (PAR). VAR: Kevin Pazmino (EQU)

PÚBLICO: 13.757 (13.587 pagantes)

RENDA: R$ 419.860,17

LOCAL: Arena do Grêmio

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