Grêmio vai seguir com desfalque importante contra o Flamengo

Arthur sofreu lesão muscular na partida contra o Palestino. Rodrigo ARANGUA / AFP

O técnico Luís Castro vai continuar sem seu capitão para a partida deste domingo (10), diante do Flamengo, pelo Brasileirão. Arthur ainda se recupera de uma lesão muscular grau 1 sofrida no fim de abril.

O volante vem realizando tratamento intensivo com o objetivo de retornar o quanto antes, mas o prazo de recuperação segue de três semanas. Ou seja, no pior cenário, ele estaria disponível somente para o confronto do dia 23 de maio, contra o Santos, na Arena.

Arthur sofreu a lesão muscular na coxa direita no empate com o Palestino, no Chile, no dia 29 de abril, pela fase de grupos da Sul-Americana. Como o jogo contra o Flamengo acontece apenas 11 dias após a lesão, um retorno seria considerado arriscado.

Para os jogos da próxima semana, contra Confiança e Bahia, o capitão gremista será reavaliado pelo departamento médico. A tendência, porém, é de que ele tenha mais chances de retornar diante dos baianos, no outro fim de semana, pelo Brasileirão.