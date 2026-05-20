Grêmio vai a campo contra o Palestino com mudança de esquema e novidade no ataque; confira o time

O Grêmio está escalado para enfrentar o Palestino nesta quarta-feira (20). A partir das 21h, a bola começa a rolar pela partida que será válida pela quinta rodada da Copa Sul-Americana.
Sabendo que o Tricolor precisa vencer para seguir com chances de terminar com a liderança da chave no fim da primeira fase, Luís Castro optou por um esquema com dois zagueiros e não três, como vinha optando. Luis Eduardo e Viery foram os escolhidos, na ausência de Gustavo Martins e Balbuena.
No meio, Pérez e Noriega seguem como a dupla de volantes. Mais à frente, o trio é formado por Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu, que volta aos 11 iniciais. Pendurado com dois cartões amarelos, Carlos Vinícius começa no banco de reservas, dando lugar a Braithwaite.
Sendo assim, o Grêmio vai a campo com: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Noriega, Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu; Braithwaite.
No banco de reservas estão: Thiago Beltrame, Wagner Leonardo, Kannemann, Monsalve, Marcos Rocha, Dodi, Tetê, Caio Paulista, Tiaguinho, Riquelme, André Henrique e Carlos Vinícius.