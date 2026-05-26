Autor do gol da vitória sobre o Santos, Tetê deve ser titular na Sul-Americana. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio terá mudanças para enfrentar o Montevideo City Torque nesta terça-feira (26). O volante Tiago e o atacante Tetê serão as novidades na equipe que, a partir das 19h, enfrenta os uruguaios na Arena com a necessidade de vencer para avançar às oitavas da Sul-Americana.

O técnico Luís Castro definiu o time e informou aos jogadores na concentração. Com uma única atividade realizada no CT Luiz Carvalho, o treinador não conseguiu trabalhar a escalação no gramado.

Tetê deve herdar a vaga de Enamorado, como aconteceu contra o Santos, quando entrou no segundo tempo e foi o autor do gol da vitória por 3 a 2 no último sábado (23). Já Tiago entraria no lugar de um dos volantes, com a possibilidade de que Arthur não tenha condições de atuar por 90 minutos. A tendência é que Noriega seja o eleito para deixar a equipe.

As outras duas mudanças incluem os retornos do lateral-esquerdo Pedro Gabriel e do meia-atacante Gabriel Mec, que cumpriram suspensão no Brasileirão. Caio Paulista e Braithwaite, respectivamente, deixam o time.

Desta forma, uma provável escalação gremista tem: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Perez, Tiago, Tetê, Mec e Amuzu; Carlos Vinicius.