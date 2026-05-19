Grêmio terá desfalque de zagueiro para encarar o Palestino pela Sul-Americana

Gustavo Martins não conseguiu se recuperar a tempo do jogo desta quarta-feira na Arena. Eduardo Gabardo / Agencia RBS

O Grêmio não terá Gustavo Martins diante do Palestino, nesta quarta (20), pela Copa Sul-Americana. O zagueiro, mesmo com tratamento intenso, não ficará à disposição em função de lesão na coxa direita. A presença contra o Santos, pelo Brasileirão, no final de semana, ainda será reavaliada.

O problema foi sentido num choque com adversário contra o Confiança, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira (14). Houve preocupação com a pancada na cabeça, mas ele sofreu um "tostão" na coxa direita.

Em Salvador, antes da partida contra o Bahia, no último domingo (17), ele fez testes nos treinos, mas relatou dores. Um exame de imagem identificou um edema no local, tratado como contusão e não lesão pelo clube.

Desde então, Gustavo Martins faz tratamento intenso no Departamento Médico gremista com fisioterapeutas. Nesta terça-feira, pela manhã, ele não esteve presente com os demais companheiros na atividade.

E contra o Santos?

O Grêmio vetou a participação do jogador contra o Palestino por questões físicas. Ele seguirá a recuperação para tentar enfrentar o Santos, no sábado (23), às 19h, pelo Brasileirão.

A equipe foi encaminhada pelo técnico Luís Castro no CT Luiz Carvalho sem o jogador. O treinador pode manter o time com três zagueiros ou retornar ao esquema 4-2-3-1. Assim, Luís Eduardo e Wagner Leonardo disputam a posição de parceiro de zaga de Viery.