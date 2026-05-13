Grêmio terá apoio de quatro mil torcedores em jogo decisivo contra o Confiança

Além de torcedores de Aracaju e do interior sergipano, o Grêmio também deverá ter representantes nas arquibancadas vindos de Pernambuco, Bahia e Alagoas. Marco Viana / Arquivo pessoal

O Grêmio contará com o apoio do seu torcedor na partida desta quinta-feira (14), no Estádio Batistão, diante do Confiança, pela quinta fase da Copa do Brasil. Os representantes do consulado de Sergipe estão mobilizando gremistas da capital e de cidades próximas para apoiar o Tricolor.

Além de torcedores de Aracaju e do interior sergipano, o Grêmio também deverá ter representantes nas arquibancadas vindos de Pernambuco, Bahia e Alagoas. Essa é, ao menos, a expectativa do consulado tricolor de Aracaju.

— Pensamento positivo, e a expectativa é de um jogo muito bom. O time ainda está se organizando, algumas posições e jogadores estão sendo definidos, e o técnico tenta fazer mudanças para melhorar a equipe. Eu acho o elenco muito bom, precisando talvez de um detalhe ou outro, mas, no geral, dá para fazer um grande jogo aqui. Toda a torcida do Grêmio está nessa expectativa. Amanhã vai ser muito bom. Vai ter banda, vamos bater bumbo, fazer uma festa bem legal, e esperamos que o Grêmio saia com a vitória e a classificação para depois enfrentar o Bahia, na Fonte Nova, buscando mais três pontos — explicou Marco Viana, cônsul do Grêmio em Aracaju.

Ele não consegue estimar com precisão o número de torcedores que estarão nas arquibancadas do Batistão nesta quinta (14), mas a expectativa é de que boa parte do setor visitante seja ocupada por cerca de quatro mil gremistas.

Apesar dos mais de três mil quilômetros que separam Porto Alegre de Sergipe, a distância diminui quando o assunto é futebol. Segundo Marco, aproximadamente 30 famílias se reúnem regularmente para acompanhar os jogos do Grêmio.

Confiança e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h, no Estádio Batistão, pela quinta fase da Copa do Brasil. Os gaúchos venceram o jogo de ida por 2 a 0, na Arena.