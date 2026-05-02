Grêmio tem recepção calorosa na chegada em Curitiba; veja a lista de relacionados

Kannemann e um dos relacionados para a partida. Igor Barrankievicz / Grêmio / Divulgação

A noite de sexta-feira (1º) foi especial para cerca de 60 gremistas que recepcionaram o Grêmio na chegada em Curitiba. A delegação de atletas, que após atuar no Chile pela Sul-Americana, foi direto para o Paraná para encarar o Athletico. Em frente ao hotel, os jogadores atenderam a torcedores que estavam posicionados aguardando o elenco.

A passagem aconteceu pelas 21h15min, na descida do ônibus. O plantel e comissão técnica foram saudados pelos presentes, que estavam esperando desde o começo da noite.

O grupo teve uma atualização com reforços trazidos diretamente de Porto Alegre. Luís Castro, que perdeu Arthur, lesionado, chamou Nardoni, Luís Eduardo e Zortea. Em paralelo, Viery e Carlos Vinícius, mesmo suspensos, seguem com os companheiros. Amuzu não se recuperou a tempo do jogo por conta de lesão no tornozelo.

Possíveis preservações

Em relação ao time, a formação tende a ser mais física para encarar o sintético da Arena da Baixada. Três volantes podem ser utilizados.

Quatro jogadores disputam duas posições no ataque: Tetê, Mec, Willian e Enamorado. Eventuais preservações pelo campo sintético não são descartadas.

A provável escalação tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Pedro Gabriel; Noriega, Dodi e Nardoni; Tetê (Willian) e Mec (Enamorado) e Braithwaite.

Luís Castro está suspenso pela expulsão da última rodada, contudo acompanha a delegação em solo paranaense. O auxiliar Vitor Severino será o responsável à beira do campo.

O Grêmio retorna a Curitiba após quase dois anos. A cidade recebeu o Tricolor durante a recuperação da Arena pela enchente de 2024. O confronto ocorre às 20h30min deste sábado (3). A equipe tenta voltar a vencer após 100 dias longe de casa.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Gabriel Grando, Weverton e Beltrame.

Zagueiros: Gustavo Martins, Balbuena, Kannemann, Luis Eduardo, Viery* e Wagner Leonardo.

Laterais: Caio Paulista, Marcos Rocha e Pedro Gabriel.

Meias: Zortea, Leo Pérez, Noriega, Willian, Jefinho, Tiaguinho e Riquelme.

Atacante: André Henrique, Braithwaite, Carlos Vinícius*, Enamorado, Gabriel Mec, Pavon e Tetê.

*suspensos