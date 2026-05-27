Grêmio tem dor de cabeça para montar time que encara Corinthians; veja possíveis mudanças

Gabriel Mec atuou 45 minutos contra o City Torque e treinou normalmente nesta quarta (27). Lucas Uebel / Grêmio

Depois do empate na Sul-Americana, o Grêmio se reapresentou na manhã desta quarta (27) para o jogo contra o Corinthians, no sábado (30). O técnico Luís Castro tem problemas para montar a equipe para a última partida antes da parada para a Copa do Mundo.

A atividade no campo contou só com atletas que atuaram 45 minutos ou menos no confronto da última terça (26). Nomes como Gabriel Mec, Villasanti, Noriega, Willian e Kannemann estiveram presentes. Os mais desgastados fizeram trabalhos regenerativos.

No início da tarde desta quarta, o clube informou que Luís Eduardo sofreu uma lesão de grau 2 na musculatura posterior da coxa direita. Ele é baixa por até quatro semanas.

O substituto na zaga pode ser Gustavo Martins. O zagueiro se recupera de uma contusão na coxa e será reavaliado na quinta (28). Caso também fique de fora, Wagner Leonardo deve ser o escolhido para atuar ao lado de Viery.

Pavon também deve ser desfalque. O lateral foi substituído contra o Toque por dores. Caso não tenha condições, Marcos Rocha deve entrar no time.

Na última coletiva, o técnico Luís Castro disse que Amuzu saiu no intervalo por ter manifestado "dificuldades para continuar no jogo". Ele é dúvida.

Na Seleção, Weverton não joga. Como Gabriel Grando está no departamento médico, o goleiro será Thiago Beltrame, que ainda não estreou profissionalmente.

Por fim, Arthur deve retomar a titularidade, e há disputa entre Braithwaite e Gabriel Mec no meio de campo.

Grêmio e Corinthians se enfrentam às 17h30min de sábado, na Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão. O provável Tricolor tem: Thiago Beltrame; Marcos Rocha, Gustavo Martins (Wagner Leonardo), Viery e Pedro Gabriel; Léo Pérez e Arthur; Tetê, Gabriel Mec (Braithwaite) e Amuzu (Enamorado); Carlos Vinícius.