Grêmio "seca" time de Renato Portaluppi para não entrar no Z-4; veja cenários

Luís Castro foi bastante vaiado na Arena. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Passar a Copa do Mundo inteira na zona do rebaixamento passou a ser um risco grande para o Grêmio após os jogos deste sábado (30), na última rodada do Brasileirão antes da parada em função do torneio de seleções.

Para não voltar ao Z-4, o Tricolor, que levou virada por 3 a 1 do Corinthians na Arena, depende especialmente do tropeço do time comandado por seu maior ídolo.

Se o Vasco, treinado por Renato Portaluppi, vencer o Atlético-MG neste domingo (31), às 16h, em São Januário, a torcida gremista passará um longo tempo vendo seu clube entre os quatro piores do campeonato. Derrota mantém o Vasco um ponto atrás, com 20, enquanto o empate igual no número de pontos, mas os cariocas ficarão atrás (-6, contra -3 dos gaúchos).

Secada no rival ficou no quase

Até existia um outro cenário que poderia evitar a ida tricolor ao Z-4, mas não ocorreu. O Inter precisava ser goleado pelo Bragantino por cinco ou mais gols de diferença na manhã deste domingo (31), mas a derrota colorada por 3 a 1 ainda manteve o maior rival à frente em função do saldo de gols (-1 para o Inter e -3 para o Grêmio). A Dupla vai para a Copa com a mesma pontuação, 21.

Ainda que veja seu trabalho figurar novamente na zona do rebaixamento, Luís Castro deve continuar no comando técnico. O português teve sua permanência garantida pela direção mesmo após a má atuação e a derrota de virada diante de 42 mil gremistas.

— Não há perspectiva de mudança no trabalho (Luís Castro). Sabemos das dificuldades, mas acreditamos no poder de recuperação. Vamos apostar no trabalho para enfrentar esse momento.

O treinador também deixou claro que não pensa em sair, mesmo que tenha sido bastante vaiado antes, durante e após a partida de sábado:

— Sei aceitar as vaias, não desisto nunca. É uma questão de vida. Não contem comigo para desistir.

Com a necessidade de jogar os playoffs da Sul-Americana contra o Bolívar nas duas semanas logo após a Copa (datas-base de 22 e 29 de julho), o Grêmio deve voltar a campo pelo Brasileirão apenas no dia 26 de julho, quando receberá o Fluminense, em jogo válido pela primeira rodada do returno.

As partidas contra Mirassol e Botafogo, pela Série A, deverão ser remarcados em função da repescagem no torneio continental. A menos que a CBF altere a programação inicial e antecipe rodadas do Brasileirão antes de a Copa do Mundo acabar.