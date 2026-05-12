Grêmio redefine planejamento para o retorno de volante

O meio-campista recupera-se de uma lesão muscular grau 1 na coxa direita. Jeff Botega / Agencia RBS

O técnico do Grêmio, Luís Castro, precisará esperar um pouco mais de tempo para contar com o retorno de Arthur.

Conforme apurado por Zero Hora, o volante deve voltar ao time apenas no jogo contra o Santos, no dia 23 de maio, pelo Brasileirão, ficando fora das partidas contra Confiança, na quinta (14), pela Copa do Brasil, Bahia, no domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro, e Palestino, na quarta (20), pela Copa Sul-Americana.

O meio-campista recupera-se de uma lesão muscular grau 1 na coxa direita sofrida no confronto com o Palestino, no dia 30 de abril, pela competição continental.

O atleta deve retomar os treinos sem restrições ainda nesta semana, mas há cautela para evitar uma nova lesão.

Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no domingo (10), o Grêmio reapresentou-se na manhã de segunda (11), mas o time para os jogos contra Confiança e Bahia só será esboçado a partir do treino desta terça (12).

O Tricolor treinará ainda na quarta (13) pela manhã, antes da viagem a Aracaju, local do jogo de quinta (14) contra o Confiança, pela Copa do Brasil.

A delegação irá direto do Sergipe para Salvador logo após a partida e realizará dois treinos na capital baiana, na sexta (15) e no sábado (16), antes do jogo contra o Bahia, no domingo (17).