Grêmio recusa investida de clube italiano por zagueiro

Aos 21 anos, Viery tem sido um dos destaques do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio já começou a receber investidas pelo zagueiro Viery. A primeira delas, impulsionada pela proximidade da janela de transferências do meio do ano e pela virada do calendário europeu, veio do futebol italiano.

No entanto, os valores apresentados ficaram abaixo da expectativa gremista. Além disso, clubes ingleses também realizaram sondagens, e novas propostas pelo defensor de 21 anos devem ser formalizadas nos próximos dias.

Segundo apuração de Zero Hora, a Fiorentina sinalizou ao Tricolor, por meio de intermediários, a possibilidade de apresentar uma oferta de 12 milhões de euros pelo jogador. O clube italiano também estaria disposto a incluir bônus para impulsionar a quantia.

A equipe de Florença teve campanha discreta no Campeonato Italiano e disputará apenas competições nacionais na próxima temporada, sem presença em torneios da UEFA.

O valor que o Grêmio deseja receber por Viery

O Grêmio, porém, rejeitou a investida inicial do clube italiano. Internamente, a avaliação é de que o clube pode obter um valor maior com a transferência de Viery. Nos bastidores, a direção sonha com uma venda na casa dos 20 milhões de euros.

O interesse do futebol inglês, com o milionário Newcastle entre os clubes atentos à situação, pode fazer com que uma proposta seja apresentada em valores mais próximos do montante solicitado pelo Grêmio para liberar o jogador.

Viery, lançado em 2025, soma 38 partidas como profissional. Além de zagueiro, canhoto, ele também atua como lateral-esquerdo eventualmente, algo apontado como um diferencial importante para facilitar a venda. O Grêmio tem 80% dos direitos econômicos do jovem.