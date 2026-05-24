Grêmio reclama de pênalti não marcado contra o Santos

Em uma publicação na rede social X, o Grêmio reclamou de um penalti não marcado na partida contra o Santos, no sábado (23), na Arena.

O vídeo postado pelo Tricolor mostra o momento em que a bola bate no braço do zagueiro Lucas Veríssimo dentro da área do Santos. A arbitragem, no entanto, entendeu que foi ombro.

"O lance ocorrido ontem, dentro da área, foi claro e objetivo. Não buscamos qualquer tipo de favorecimento, apenas coerência na aplicação da regra e transparência nos critérios adotados", postou o Grêmio.

Polêmicas de arbitragem

Antes do lance envolvendo a bola no braço do zagueiro santista, ainda no primeiro tempo, Carlos Vinícius foi derrubado muito perto da linha da grande área.

O centroavante girou e foi calçado pelo zagueiro Lucas Verissimo, mas o árbitro Bruno Arleu de Araújo entendeu que o ponto de contato com a perna do atacante foi fora da área.