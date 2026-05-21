Grêmio recebe o Santos com retrospecto positivo jogando em casa; confira os números

As equipes se enfrentam neste sábado (23), na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, quando recebe o Santos neste sábado (23), na Arena, às 19h, pela 17ª rodada da competição. O Tricolor reencontra o Peixe em frente à sua torcida, onde acumula apenas uma derrota nos últimos 11 anos.

No período, o time gaúcho venceu os paulistas cinco vezes, empatou outras cinco e perdeu apenas uma vez em 11 jogos disputados.

Vale destacar que durante o recorte, as equipes se enfrentaram uma única vez longe da Arena a mando gremista. Em 2023, pelo Brasileirão, o Grêmio venceu o Alvinegro por 1 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Em solo gaúcho, o aproveitamento do Tricolor no ciclo é de 60% sobre o adversário. Além disso, o Grêmio acumula cinco jogos de invencibilidade como mandante – onde perdeu pela última vez no dia 28 de abril de 2019, em jogo de estreia do Brasileirão, por 2 a 1.

O time tricolor era treinado por Renato Portaluppi e foi a campo com Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Everton. André era o centroavante.

Força local

Desde a troca do Olímpico pela Arena, os gaúchos possuem um aproveitamento de 58% ao receberem o Santos no estádio. Em 13 oportunidades, os donos da casa acumulam seis triunfos e apenas duas derrotas – além de cinco empates.

Se levarmos em consideração todos os jogos em que Grêmio e Santos se enfrentaram e o mando de campo foi gremista, o rendimento dos gaúchos é consideravelmente positivo. São 43 jogos disputados, 23 triunfos, 12 empates e apenas oito derrotas.

Último duelo na Arena:

A última vez que as duas equipes se enfrentaram na Arena foi no dia 4 de maio de 2025, pela sétima rodada do Brasileirão. O Tricolor derrotou o Peixe por 1 a 0 com gol de Kike Olivera.

Grêmio como mandante contra o Santos desde 2013:

Brasileirão de 2025 - Grêmio 1x0 Santos/ Arena

Brasileirão de 2023 - Grêmio 1x0 Santos/ Alfredo Jaconi

Brasileirão de 2021 - Grêmio 2x2 Santos/ Arena

Brasileirão de 2020 - Grêmio 3x3 Santos/ Arena

Libertadores de 2020 - Grêmio 1x1 Santos/ Arena

Brasileirão de 2019 - Grêmio 1x2 Santos/ Arena

Brasileirão de 2018 - Grêmio 5x1 Santos/ Arena

Brasileirão de 2017 - Grêmio 1x1 Santos/ Arena

Brasileirão de 2016 - Grêmio 3x2 Santos/ Arena

Brasileirão de 2015 - Grêmio 1x0 Santos/ Arena

Brasileirão de 2014 - Grêmio 0x0 Santos/ Arena

Copa do Brasil de 2014 - Grêmio 0x2 Santos/ Arena

Brasileirão de 2013 - Grêmio 1x1 Santos/ Arena

Copa do Brasil de 2013 - Grêmio 1x0 Santos/ Arena