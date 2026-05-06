Grêmio quebra sequência ruim como visitante e engata série de cinco jogos sem perder

Carlos Vinícius abriu o placar contra o Deportivo Riestra em cobrança de pênalti. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Uma goleada, construída nas convicções da comissão técnica, parece ter virado a chave no Grêmio. Mais do que o placar de 3 a 0 sobre o Deportivo Riestra, a atuação segura e o resultado construído em Buenos Aires confirmam uma nova sequência no clube. Depois de 13 jogos sem vencer como visitante, o momento agora passa a ser contado pela invencibilidade de cinco partidas.

Resultados construídos sem sofrer gols, mesmo com apostas táticas diferentes. O triunfo de terça-feira (5) no Nuevo Gasómetro deixa o time provisoriamente na liderança do Grupo F, da Copa Sul-Americana, com sete pontos. O Montevideo City, com seis, recebe o Palestino nesta quarta-feira (6).

Após o confronto, Luís Castro valorizou o resultado construído na Argentina. Elogios além da vitória, mas pela naturalidade como a goleada foi construída no segundo tempo. O técnico disse que o time está pronto para jogar em diferentes esquema táticos.

— É uma boa marca. A equipe estabilizou defensivamente. Conseguimos uma boa marca aqui. Estivemos bem em campo, o rigor que abordamos o jogo. Fomos testados com muitos lançamentos contra nossa linha defensiva. E depois, ao sair para o ataque, estivemos muito bem — apontou.

A sequência do sistema com três zagueiros, no entanto, não foi prometida por Castro. O técnico disse que não iria antecipar qual será a opção tática para a partida contra o Flamengo.

— Já vaza tanta informação que não direi nada sobre a estratégia para os próximos jogos. A linha de três é para termos uma construção mais segura, soltando os laterais como pontas — projetou.

O vice de futebol Antonio Dutra também comemorou o resultado positivo. Ao ser questionado sobre cobranças na chegada da delegação a Buenos Aires, o dirigente afirmou que entende a frustração do torcedor. Mas reforçou a confiança no trabalho feito no clube.

— O torcedor tem todo o direito de se manifestar. O Grêmio é do seu torcedor. O nosso papel é os escutar, dar voz a eles. Sabemos o trabalho que é feito, na confiança nas mudanças implementadas. Com o tempo, as coisas irão para o seu lugar — disse o vice de futebol.

De volta a Porto Alegre, o Grêmio deu a quarta-feira de folga para o grupo de jogadores. Mesmo com o descanso, nenhum dos lesionados deve ter condições de voltar contra o Flamengo.

Arthur e Nardoni estão em tratamento de lesões musculares. Por isso, a posição de segundo volante está em aberto para a partida deste domingo.

Confira a entrevista de Luís Castro