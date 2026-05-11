Arthur está afastado há duas semanas por lesão muscular. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Grêmio espera contar com Arthur diante do Bahia, no próximo domingo (17). A projeção foi feita pelo técnico Luís Castro em entrevista coletiva concedida após a derrota para o Flamengo.

O volante está afastado desde o fim de abril, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita, diante do Palestino.

— Eu quero sempre todos os jogadores. Quero o Pedro (Gabriel), que saiu, o Arthur, o Villasanti... O Arthur tem um peso na equipe e todos sabem. Esteve lesionado no último jogo e ganhamos (contra o Riestra). Não estou desvalorizando os outros para valorizar o Arthur. Ele é um bom jogador que a equipe gosta de ter disponível e pensamos que no final desta semana deve estar pronto — comentou o treinador.

A partida contra os baianos, em Salvador, será a oportunidade do Tricolor deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Antes disso, porém a equipe precisará encarar o Confiança, em Aracaju. O jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil está agendado para iniciar às 19h de quinta-feira (14).