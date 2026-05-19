Grêmio pode retomar sistema com dois zagueiros contra o Palestino

Viery e Luis Eduardo são cotados para formar dupla de zaga. Rafel Rodrigues / EC Bahia

O Grêmio pode abrir mão dos três zagueiros para enfrentar o Palestino, às 21h desta quarta-feira (20), pela Copa Sul-Americana. Com as ausências de Balbuena, lesionado, e Gustavo Martins, afastado por um edema na coxa direita, os jovens Luis Eduardo e Viery podem ser escolhidos para iniciar a partida.

Apesar de ressaltar a solidez defensiva da equipe nas últimas partidas, o técnico Luís Castro retomou o sistema com apenas dois defensores na goleada sobre o Confiança, em Aracaju, pela Copa do Brasil.

Existe uma preocupação com a construção das jogadas, o que pode impactar na formação do meio-campo e na saída de um dos volantes que atuou contra o Bahia.

Desta forma, o Tricolor pode ter diante dos chilenos a seguinte escalação: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Noriega (Tiago), Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinícius (Braithwaite).

A dúvida no ataque diz respeito ao fato de Carlos Vinícius estar pendurado com dois cartões amarelos. Caso seja advertido, ficaria de fora da última rodada, contra o Montevideo City Torque, na próxima terça (26), na Arena.