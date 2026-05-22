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Grêmio planeja relacionar Villasanti em ao menos uma partida antes da Copa do Mundo

Jogador busca adquirir ritmo de jogo para representar o Paraguai no Mundial

Lucas Katsurayama

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João Praetzel

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