Grêmio planeja relacionar Villasanti em ao menos uma partida antes da Copa do Mundo

Villasanti em treinamento na última quinta-feira (21). Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio planeja ter Villasanti entre os jogadores relacionados para as últimas partidas do semestre, na próxima semana. O aproveitamento que ele deve ter, em minutos em campo, ainda não é certo.

Recuperado, o volante pode já ser opção contra o Montevideo City Torque, na terça-feira (26). Há mais chances, contudo, dele atuar contra o Corinthians, no sábado (30).

A informação obtida por Zero Hora é corroborada pelo jornalista Junma Figueredo, do ABC Color, do Paraguai. Conforme publicado nesta sexta (22), a Federação Paraguaia e o técnico Gustavo Alfaro conversam com o Grêmio sobre a possibilidade do meia atuar antes da parada da Copa do Mundo.

Villasanti participou das últimas atividades do técnico Luís Castro sem restrições. Ele busca alguns minutos em campo na reta final do semestre — os últimos jogos antes da parada para a Copa — mas não existe garantia de que isso vai acontecer.

Relembre o caso

Peça importante na seleção paraguaia, o volante ainda não está confirmado no Mundial por conta do longo tempo de inatividade. Ele está na pré-lista do técnico Gustavo Alfaro com outros 54 compatriotas. A lista final, com 26 atletas, ainda não tem data para divulgação.