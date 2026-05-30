Grêmio perde de virada para o Corinthians e aumenta pressão sobre Luís Castro antes da parada da Copa

O fim do primeiro semestre do Grêmio reforçou a decepção do torcedor com o estágio do trabalho de Luís Castro. Depois de iniciar bem a partida, o Tricolor acabou atropelado pelo Corinthians. A virada dos paulistas terminou com o placar em 3 a 1, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Gabriel Mec abriu o placar na Arena neste sábado (30), mas depois viu o time e o restante dos companheiros despencarem de rendimento. A derrota deixa o Z-4 novamente como preocupação antes dos jogadores saírem de férias.

O Tricolor foi ultrapassado na tabela na noite de sábado (30) pelo Santos, que superou em casa o Vitória pelo placar de 3 a 1. Com isso, caso o Vasco vença o Atlético-MG, neste domingo, às 16h, o Grêmio entrará no Z-4 da competição. A menos que o Inter tome uma goleada de cinco ou mais gols para o Bragantino.

Até a reapresentação, marcada para o dia 17 de junho, a possibilidade de mudanças estará em pauta no clube.

Vaiado no anúncio da escalação, Luís Castro resolveu manter a base da equipe do segundo tempo contra o Montevideo City Torque. Thiago Beltrame foi a escolha para substituir Weverton, com a Seleção Brasileira. Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Viery e Pedrinho formaram a linha de defesa. Arthur teve a companhia de Leonel Pérez. No ataque, a aposta do técnico teve Braithwaite como meia. Gabriel Mec pela esquerda, com Tetê na direita e Carlos Vinícius no comando do ataque.

Depois da má impressão deixada contra o Torque, o início de jogo deste sábado teve o Grêmio aceso desde o apito inicial do árbitro. A pressão da marcação gremista sufocou as tentativas da equipe paulista. Pelo menos em parte da partida. Ao fim do primeiro tempo, o Corinthians tomou conta da partida e conseguiu o empate.

Depois de ficar no quase em finalização de Tetê, após bola roubada na área, aos três minutos, o time abriu o placar aos sete. Em um lance que uniu os dois principais talentos da base na equipe.

Matheuzinho investiu contra o lado esquerdo da defesa. Viery roubou a bola do lateral e acertou um lindo lançamento para Gabriel Mec. Carlos Vinícius recebeu e tocou na saída de Hugo Souza. Garro tirou em cima da linha, mas Mec acompanhou o lance e completou para o fundo das redes. A promessa gremista, conhecidos entre os jogadores como Spider Mec, comemorou com uma máscara do Homem-Aranha.

Mec abriu o placar para o Grêmio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Minutos depois, Leonel Pérez desarmou no meio e acionou Carlos Vinícius. O centroavante arriscou de fora da área, a bola desviou em Matheuzinho e deu um susto em Hugo Souza aos 14 minutos. A finalização marcou a mudança de controle da partida. A partir daí, o Corinthians cresceu de rendimento.

O controle, no entanto, não se manifestou em muitas chances de gol. No tempo regulamentar, apenas uma. Aos 27 minutos, Yuri Alberto completou cruzamento de dentro da pequena área. Thiago Beltrame mostrou velocidade na reação para conseguir a defesa quase junto a trave.

Depois de tentar pressionar e não conseguir, a equipe de Fernando Diniz passou a esperar e a recuperar rapidamente a bola pela incapacidade gremista de criar seus lances de ataque.

Nos acréscimos, quando parecia que o Grêmio levaria a vantagem para o vestiário, o Corinthians empatou. Viery errou um cabeceio para afastar a bola da área. André Luiz pegou o rebote de fora da área e marcou um golaço da intermediária aos 46 minutos. Não fosse um desarme preciso de Wagner Leonardo, os visitantes teriam virado. Breno Bidon teve a oportunidade, mas parou no carrinho do zagueiro.

Grêmio leva virada no segundo tempo

O Grêmio voltou do intervalo com uma mudança. João Pedro entrou no lugar de Marcos Rocha. Só que o jogo seguiu sob o controle dos paulistas. Breno Bidon achou Matheuzinho por trás da linha de defesa. O lateral preferiu chutar do que tentar o cruzamento.

Tetê antes de ser trocado por Enamorado desperdiçou um bom contra-ataque. O ponta avançou pela direira sem marcação. Só que a indecisão entre o que fazer na área permitiu a recuperação a Matheus Bidu. A bola tocou no jogador do Grêmio e saiu pela linha de fundo.

Aos nove, Gabriel Mec quase marcou um golaço. O meia avançou pela intermediária, deu um drible desconcertante em Gabriel Paulista. O chute acabou interceptado no meio do caminho. No escanteio, Hugo Souza e Gustavo Henrique evitaram que Carlos Vinícius e Mec marcassem.

Luís Castro apostou em outra peça vinda do banco de reservas. Amuzu entrou no lugar de Braithwaite. Mec voltou a ser meia central com a entrada do ganês pelo lado esquerdo de ataque.

Um erro de marcação do Grêmio terminou na virada do Corinthians. No contra-ataque, Yuri Alberto se soltou da defesa e tocou para André Luiz. O volante entrou livre na área e chutou na saída de Thiago Beltrame aos 19 minutos.

Joadores do Corinthians comemoram terceiro gol. Renan Mattos / Agencia RBS

O torcedor ne terminou de lamentar o segundo e precisou assistir ao Corinthians comemorar o terceiro. Kaio César recebeu na área, driblou Viery sem dificuldades, e chutou cruzado para ampliar aos 22 minutos.

A situação piorou ainda mais. Para evitar o quarto gol, Thiago Beltrame saiu da área e derrubou Bidu. Falta e cartão vermelho para o jovem em sua estreia como profissional.

André Henrique e Gabriel Menegon, goleiro de 17 anos, entraram. Mec e Carlos Vinícius saíram. Muitas vaias do torcedor acompanharam a saída dos titulares.

Nestes 150 dias de trabalho, assumo a responsabilidade por esse período. LUÍS CASTRO, NA COLETIVA APÓS A DERROTA

Os últimos minutos deste sábado foram melancólicos na Arena. Muitos torcedores deixaram o estádio antes do apito final da partida.

Agora é ver qual será o impacto de outro resultado negativo no planejamento da direção para o restante do ano. Com mais de 45 dias pela frente sem jogos, mudanças serão necessárias no clube. A questão para os próximos dias é descobrir quais serão as mexidas e quem será afetado.

Confira na íntegra a entrevista coletiva de Luís Castro:

Brasileirão — 18ª Rodada — 30/5/2026

Grêmio (1)

Thiago Beltrame; Marcos Rocha (João Pedro, INT), Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Arthur, Tetê (Enamorado, 7’/2ºT), Gabriel Mec (André Henrique, 34’/2ºT) e Braithwaite (Amuzu, 16’/2ºT); Carlos Vinícius (Gabriel Menegon, 34’/2ºT). Técnico: Luís Castro

Corinthians (3)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan, 36’/2ºT), André Luiz (Carrill, 42’/2ºT), Breno Bidon (Dieguinho, 48’/2ºT) e Rodrigo Garro (Matheus Pereira, 48’/2ºT); Kaio César (Labyad 42’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz

GOLS: Gabriel Mec (G), aos 7min, e André Luiz (C) aos 46 minutos do 1º tempo; André Luiz, aos 19min, e Kaio César aos 22 minutos.

CARTÕES AMARELOS: Wagner Leonardo, Enamorado e Viery (G) ; André Luiz, Rodrigo Garro (C)

CARTÕES VERMELHOS: Thiago Beltrame (G)

ARBITRAGEM: Lucas Torezin (PR), auxiliado por Luanderson dos Santos (BA) e Andrey Freitas (PR). VAR: Marco Aurélio Fazekas (MG)

PÚBLICO: 42.359 (42.089 pagantes)

RENDA: R$ 2.611.781,30

LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Sábado, 27/6 (sem o ano) — 16h

Cascavel x Grêmio

Estádio Olímpico Regional — Amistoso