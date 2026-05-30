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Grêmio perde de virada para o Corinthians e aumenta pressão sobre Luís Castro antes da parada da Copa

Tricolor abriu o placar com Mec, mas o Timão buscou a vitória com André, duas vezes, e Kaio César. Com o resultado, equipe gaúcha segue próxima do Z-4

Marco Souza

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