Grêmio

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Notícia

Grêmio patina em projeto do primeiro semestre e complica sequência na Copa Sul-Americana

Empate em 2 a 2 com o Montevideo City Torque colocou o Tricolor na disputa dos playoffs por um lugar nas oitavas de final da competição

Marco Souza

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