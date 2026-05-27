Grêmio patina em projeto do primeiro semestre e complica sequência na Copa Sul-Americana

Luís Castro afirmou que a temporada do Grêmio é "média para baixo". Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio complicou o seu pós-Copa do Mundo. O empate em 2 a 2 com o Montevideo City Torque na Arena, terça-feira (26), empurrou o clube para a repescagem da Copa Sul-Americana.

Mais do que acrescentar dois jogos no calendário, contra um dos eliminados da Libertadores nos playoffs pelas oitavas de final, o Tricolor também terá um caminho mais complicado para o objetivo de buscar o título da competição continental. E traz de volta a desconfiança do torcedor antes da despedida do primeiro semestre contra o Corinthians neste sábado (30).

O objetivo de terminar o mês de maio, e sair para um período de férias mais tranquilo com a vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana confirmada, não se concretizou. O resultado exigirá alterações na programação. Nas datas previstas pela Conmebol para os playoffs, o time tinha partidas contra Mirassol e Botafogo pelo Brasileirão. A previsão é que os confrontos ocorram nas datas base de 22 e 29 de julho.

Além da decepção com o empate, o rendimento mostrado pelo time preocupou. A aposta em Braithwaite como meia não deu resposta. E o sistema defensivo, uma das boas notícias da sequência recente, naufragou no primeiro tempo.

— Não jogamos só em função do adversário. Às vezes ajustamos por isso, principalmente o comportamento defensivo. Não conseguimos o objetivo fundamental. Queríamos a classificação em primeiro. Foi um segundo tempo muito melhor que a primeira parte. Dominamos, criamos várias situação na segunda etapa e não conseguimos — lamentou Luís Castro.

O técnico justificou as escolhas para a partida contra o Torque como a tentativa de manter o rendimento dos melhores momentos da vitória sobre o Santos. Mas também pela falta de tempo para treinar alternativas. Até por isso, Castro reconheceu que o time precisa encontrar soluções.

— A temporada não é boa. É média para baixo. Não estamos na posição que queríamos. Classificamos na Copa do Brasil, vamos avançar na Sul-Americana. E com mais pontos, estaríamos mais confortáveis. O que talvez nos permitira jogar melhor. Tem tido muito entra e sai na equipe. Só querem saber do resultado e vamos lutar por eles — projetou.

O desgaste acumulado dos jogadores ainda trará um desfalque para a última partida do semestre. Pavon sentiu uma lesão e deve perder a partida contra o Corinthians. Luis Eduardo, que teve a saída justificada por lesão por Castro, afirmou na zona mista que não saiu machucado.