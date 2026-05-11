Grêmio não vai liberar Amuzu para amistoso de Gana

Atacante é o vice-artilheiro gremista na temporada, com sete gols. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio não irá liberar o atacante Francis Amuzu para servir à seleção de Gana. O jogador foi convocado para um amistoso contra o México, no país norte-americano, no dia 22 de maio.

Como a partida não será disputada em data Fifa, o Tricolor não é obrigado a ceder o atleta, que desfalcaria a equipe comandada em dois compromissos: no dia 20, contra o Palestino, pela Sul-Americana, e no dia 23, contra o Santos, pelo Brasileirão — ambos os jogos na Arena.

O clube vive situação delicada nas duas competições. No torneio continental, ocupa a vice-liderança do Grupo F, dois pontos atrás do Montevideo City Torque, o que obrigaria a disputar os playoffs. No campeonato nacional, passou a ocupar a zona de rebaixamento após a derrota para o Flamengo.

Amuzu é o vice-artilheiro do Grêmio na temporada, com sete gols marcados, atrás apenas de Carlos Vinicius, que marcou 14 vezes.