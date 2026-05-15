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Grêmio muda patamar jogando longe da Arena nas Copas, mas Brasileirão ainda é problema

Time de Luís Castro aplicou duas goleadas pela Sul-Americana e Copa do Brasil, mas ainda não venceu como visitante no Brasileirão

Geison Lisboa

Direto de Salvador

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