Grêmio muda patamar jogando longe da Arena nas Copas, mas Brasileirão ainda é problema

Grêmio empatou com o Athletico-PR em seu último jogo fora de casa no Brasileirão. Igor Barrankievicz / Grêmio/Divulgaçao

Em pouco mais de uma semana, o Grêmio conseguiu mudar a expectativa em relação aos jogos longe da Arena. A equipe de Luís Castro goleou o Riestra, na Argentina, e o Confiança, em Sergipe, mas no Brasileirão ainda não sabe o que é vencer fora de casa.

As duas vitórias por 3 a 0, pela Sul-Americana e pela Copa do Brasil, respectivamente, criam um ambiente positivo para uma equipe que vinha apresentando dificuldades atuando longe de Porto Alegre. O objetivo agora é transferir esse desempenho também para o Brasileirão.

Até o momento, o Grêmio disputou oito partidas fora de casa nesta edição. A equipe soma três empates e cinco derrotas, com aproveitamento pouco superior a 12%, figurando entre os piores visitantes da competição.

A campanha longe de casa também contribui para a presença do time no Z-4. O Tricolor ocupa a 17ª colocação, com 17 pontos conquistados até aqui. O próximo desafio será no domingo (17), contra o Bahia, às 16h, na Fonte Nova, pela 16ª rodada.