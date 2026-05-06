Grêmio leva goleada no Brasileirão sub-20 

Com o tropeço, equipe fica na 12ª colocação. ANGELO PIERETTI / GRÊMIO FBPA

Depois de uma sequência de três vitórias no Brasileirão sub-20, o Grêmio levou um balde de água fria nesta quarta-feira (6). O Tricolor perdeu para o Cruzeiro por 5 a 2, em Belo Horizonte, pela 10ª rodada, e caiu três posições na tabela.

Quando o jogo foi para o intervalo, já estava 4 a 0 para a Raposa. Harlley e Vini Ferraz descontaram para o Grêmio no segundo tempo. Antes do apito final, os mineiros ampliaram a goleada.

Com o resultado, o Tricolor permaneceu com 12 pontos, ocupando agora a 12ª colocação. O próximo compromisso da Base Gremista será contra o Vitória, às 15h, na Bahia.

No Brasileirão sub-20, os 20 times se enfrentam em turno único na fase classificatória. Os oito melhores avançam às quartas de final e os três piores são rebaixados.