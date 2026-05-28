Grêmio jogará na altitude contra o Bolívar na Sul-Americana? Saiba o que diz a Conmebol

Conflitos na Bolívia fizeram com que os jogos mudassem de local. JORGE BERNAL / AFP

A situação dos conflitos na Bolívia entra em cena na definição do calendário e da logística do Grêmio para o segundo semestre. Após os resultados da rodada da Libertadores e da Copa Sul-Americana da noite de quarta-feira (27), o Bolívar ficou definido como adversário do Tricolor nos playoffs. Os jogos têm como datas-base 22 e 29 de julho.

A retirada do subsídio do governo local para os combustíveis deu início a uma série de protestos e conflitos entre manifestantes nas ruas e a forças de segurança em La Paz – cidade onde joga o Bolívar. Parte da população pede a renúncia do presidente Rodrigo Paz, de centro-direita.

Por conta da situação, a Conmebol retirou jogos das cidades de La Paz, 3,650 metros de altitude, e também de El Alto, 4,150 metros. O Bolívar, adversário gremista nos playoffs, teve sua partida contra o Independiente Rivadavia mudada para Santa Cruz de la Sierra, onde a altitude não é fator. Os bolivianos perderam por 3 a 1 e terminaram a fase de grupo da Libertadores como o pior terceiro colocado.

O que diz a Conmebol

Em contato com Zero Hora, a Conmebol afirmou que "segue monitorando a situação na Bolívia para garantir a segurança das partidas a serem jogadas em solo boliviano. Mas será preciso avaliar mais proximamente à data da rodada".

A tendência é de que a decisão sobre onde será a partida de ida contra o Grêmio, a volta será na Arena, seja oficializada apenas mais próxima da data. Caso os conflitos sigam, o jogo sai de La Paz. Alguns jogos foram até tirados do país e disputados no Paraguai, sem torcida.

A Conmebol reservou os dias 22 e 29 de julho como datas base para o confronto.

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