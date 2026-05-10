Grêmio informa lesão de goleiro; saiba tempo de recuperação

O Grêmio terá mais um desfalque para o restante da temporada. Antes da partida contra o Flamengo, neste domingo (10), o clube anunciou que o goleiro Gabriel Grando fraturou o quinto dedo da mão direita.
O reserva de Weverton deve desfalcar o Tricolor nas próximas oito semanas. Nesta temporada, Grando atuou em apenas três oportunidades, todas elas pelo Gauchão.
Com a lesão, o técnico Luís Castro tem à disposição como reservas Thiago Beltrame e Gabriel Menegon.
Com 14 pontos, o Grêmio entra na 15ª rodada do Brasileirão na 15ª posição. O Tricolor enfrenta o Flamengo a partir das 19h30min, na Arena.
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