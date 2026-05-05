Durou 104 dias a série do Grêmio sem vencer fora da casa. Em Buenos Aires, na noite desta terça-feira (5), o Tricolor goleou o Deportivo Riestra por 3 a 0 e encerrou a sequência indesejada.

Carlos Vinícius, de pênalti, Amuzu e Braithwaite fizeram os gols da vitória pela Sul-Americana. O resultado deixa o time provisoriamente na liderança do Grupo F: sete pontos. O Torque, com seis, recebe o Palestino na quarta.

Luís Castro gostou do que viu contra o Athletico-PR. O técnico resolveu dar sequência ao esquema com três zagueiros, mas com Viery como novidade no lugar de Balbuena. Sem Nardoni e Arthur, Willian foi o parceiro de meio-campo de Leonel Pérez. Recuperado de uma pancada no tornozelo, Amuzu teve Gabriel Mec e Carlos Vinícius completando o trio de atacantes.

A estratégia de ter mais opções na frente do trio de defensores não deu certo no primeiro tempo: Willian ficou muito junto a Leonel Pérez. Como o estádio estava vazio, era possível ouvir gritos de membros da comissão técnica gremista passando orientações para o meia aparecer mais no campo de ataque. A jogada que funcionou na primeira etapa foi a mesma dos últimos jogos, com Amuzu como principal protagonista.

O belga, aos 12 minutos, quase abriu o placar. Pérez recuperou a bola no campo de defesa. Pavon acionou Mec, que encontrou o atacante. O chute da entrada da área saiu ao lado do gol defendido por Arce. Sem muita inspiração, o Tricolor tinha vantagem clara em campo. O problema era colocar em prática esse domínio.

Tanto que Castro teve a chance de mexer no esquema, mas decidiu redobrar a aposta. Wagner Leonardo conversou com o médico Anderson Donelli e foi substituído na pausa para hidratação instituída pela Conmebol.

Balbuena entrou para manter a linha de três zagueiros. O paraguaio teve impacto quase imediato. O defensor recuperou a bola no meio-campo e lançou Amuzu. O atacante driblou o primeiro defensor. Stringa veio lotado e derrubou o belga, aos 27 minutos. Carlos Vinícius assumiu a cobrança, sem receio nenhum das três tentativas perdidas contra o Palestino, e converteu a penalidade: Grêmio em vantagem aos 29 minutos de jogo.

Um erro de Viery quase custou caro. O zagueiro errou em bola ao tentar afastar um lançamento na área. Alexander Díaz dominou e finalizou. A bola passou em frente a Weverton, mas sem exigir defesa do goleiro.

Uma investida de Gabriel Mec pelo lado esquerdo da área terminou em falta. O meia arriscou a jogada individual e Paz derrubou o jovem. Amuzu fez a cobrança e ficou a centímetros de acertar o canto direito inferior do gol de Arce.

Pavon evitou que Flores empatasse o placar. A defesa bateu cabeça e o argentino interceptou o chute. Na sequência, após o escanteio, Weverton salvou o Grêmio. Facundo Miño ganhou pelo alto no meio da área e o goleiro gremista segurou firme.

Amuzu tentou novamente aos 40 minutos. O ponta avançou pelo lado esquerdo, invadiu a área e só não deu a assistência para Carlos Vinícius pelo carrinho preciso de Randazzo.

Segundo tempo

O Grêmio voltou para o segundo tempo com uma mudança. Noriega entrou no lugar de Leonel Pérez. E a chance de ampliar o placar deu as caras com apenas três minutos: Willian roubou a bola, acionou Carlos Vinícius. Amuzu recebeu do centroavante, mas colocou pouca força no cruzamento para Mec. Um defensor interceptou o passe.

Na cobrança do escanteio, no rebote, Balbuena arriscou de fora da área e também ficou perto de marcar. O Riestra também rondou o gol. Pérez recebeu nas costas de Balbuena e exigiu boa defesa de Weverton.

Uma bela combinação entre Gabriel Mec e Pavon pelo lado direito terminou em gol. Mas como Carlos Vinícius estava muito adiantado, o lance foi invalidado ainda no campo.

Na sequência, aos 14 minutos. o Grêmio chegou ao segundo. Carlos Vinícius ganhou a bola em um chutão de Weverton. Gabriel Mec recebeu na entrada da área e deixou Amuzu na cara de Arce com um belo toque. O belga chutou de pé esquerdo e marcou o gol da tranquilidade.

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Herrera teve boa chance após outra desatenção da defesa. Weverton saiu nos pés do atacante e recuperou a bola.

Tiaguinho e Braithwaite entraram nos lugares de Willian e Amuzu. Mec teve outra boa participação. O meia recebeu entre três marcadores, passou pelo trio e chutou. Arce fez a defesa no canto direito aos 22 minutos.

Braithwaite teve melhor pontaria. O atacante recebeu de Pavon na área. Após dominar no peito, o dinamarquês acertou uma paulada no ângulo de Arce, sem chances de defesa, aos 28 minutos. O placar permitiu uma preservação. Pedrinho, cansado, deu lugar a Caio Paulista.

Os últimos minutos de partida não tiveram muitos riscos. O Grêmio administrou o resultado. Agora, depois da turbulência recente, a sequência é positiva. São cinco jogos sem perder. E sem sofrer gols.

O problema é que o próximo compromisso será um teste e tanto. O Flamengo estará na Arena no domingo.

COPA SUL-AMERICANA — 4ª RODADA — 5/5/2026

DEPORTIVO RIESTRA (0)

Ignacio Arce; Angel Stringa (Pedro Ramirez, INT), Facundo Miño (Sansotre, 45'/2ºT) Juan Randazzo, Cristian Paz e Bracamonte; Monje, Nicolás Watson (Benjamin Pérez,INT), Gonzalo Flores (Herrera, INT) e Goitia; Alexander Díaz (Smarra, 20'/2ºT). Técnico: Guilhermo Duró

GRÊMIO (3)

Weverton; Gustavo Martins, Wagner Leonardo (Balbuena, 24'/1ºT) e Viery; Pavon, Leonel Pérez (Noriega, INT), Willian (Tiaguinho, 19'/2ºT) e Pedro Gabriel (Caio Paulista, 29'/2ºT); Gabriel Mec, Amuzu (Braithwaite, 19'/2ºT) e Carlos Vinícius.

Técnico: Luís Castro

GOLS: Carlos Vinícius (G) aos 29 min do 1º tempo. Amuzu (G), aos 14 min, e Braithwaite (G) aos 28 min do 2º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Cristian Paz (R); Wagner Leonardo, Viery (G);

ARBITRAGEM: Mário Diaz de Vivar, auxiliado por Eduardo Cardozo e Miciades Salvidar. VAR: Ulises Mereles (quarteto do Paraguai);

PÚBLICO: não divulgado;

RENDA: não divulgado;

LOCAL: Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

PRÓXIMO JOGO

DOMINGO, 10/5 — 19H30MIN

GRÊMIO X FLAMENGO

ARENA — BRASILEIRÃO (15ª RODADA)