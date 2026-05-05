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Grêmio goleia o Riestra, volta a vencer fora de casa e assume liderança do grupo na Sul-Americana

Tricolor contou com gols de Carlos Vinícius, Amuzu e Braithwaite para ganhar em Buenos Aires e agora seca o Torque contra o Palestino nesta quarta para seguir como líder

Marco Souza

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