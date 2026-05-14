Grêmio goleia o Confiança e garante vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O Grêmio não deu margem ao azar. Na Arena Baptistão, em Aracaju, o Tricolor goleou o Confiança por 3 a 0 e garantiu vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Braithwaite, duas vezes, e Willian, marcaram os gols da noite desta quinta (14). A atuação não foi sublime, mas a equipe mostrou o rendimento esperado contra um adversário da Série C.
Mesmo com a condição precária do gramado, o time controlou a partida do primeiro ao último minuto para não levar sustos. O problema é que Gustavo Martins e Balbuena deixaram o campo machucados e viram dúvida para encarar o Bahia no domingo.
Luís Castro não cumpriu o que anunciou. Depois de defender a ideia da continuidade para o sistema com três zagueiros, o técnico voltou a escalar o time no 4-3-3.
E, mesmo com indicação de preservações, a equipe teve quase força máxima em Aracaju: Pavon, Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista formaram a primeira linha. Noriega, Tiaguinho e Mec iniciaram no meio, com Amuzu, Enamorado e Braithwaite no ataque.
Primeiro tempo
A primeira metade do jogo teve controle quase total gremista. Mesmo com a necessidade de tirar os dois gols de desvantagem, o Confiança quase não atacou. João Pedro, de longe, arriscou nos primeiros minutos para os donos da casa e Weverton nem precisou se mover. A bola parou nas arquibancadas do Batistão.
A péssima condição do gramado dificultou demais a troca de passes. Qualquer tentativa de domínio precisava de um ou dois toques para controlar a bola. Mesmo com os problemas, o Grêmio abriu o placar em pênalti sofrido por Amuzu.
Após jogada vinda do lado direito, Mec chutou da entrada da área. Pascoal defendeu de forma espetacular. No rebote, o belga recuperou a bola e foi derrubado por Valdir Júnior. Pênalti assinalado sem receio pelo árbitro Lucas Torezin: Braithwaite cobrou no meio do gol, sem chances para defesa.
Sem pressionar, o Confiança pouco ameaçou. Em rara investida, Kelvyn cruzou, Caio Paulista afastou de tornozelo e João Pedro arriscou uma bicicleta. Novamente, sem perigo para o gol de Weverton. Só aos 41 minutos é que o goleiro precisou trabalhar. Após Mec perder a bola, Iago recuperou e chutou cruzado na área. Defesa sem dificuldades.
O problema é que, na sequência, Gustavo Martins levou pancada na cabeça. O zagueiro ficou tonto e pediu substituição. Balbuena entrou em seu lugar no fim da primeira etapa. Amuzu tabelou com Caio Paulista nos acréscimos. A bola quicou no campo e atrapalhou a finalização de dentro da área.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, outra situação estranha. Balbuena sentiu problema físico e deu lugar a Kannemann. Tetê substituiu Enamorado e Willian foi a campo no lugar de Gabriel Mec.
Quando o Confiança passou a incomodar mais, o Grêmio matou a partida: Pavon recuperou a bola no meio, levou o lance até a linha de fundo e tocou para Willian. O camisa 10 acertou cruzamento para Braithwaite, que desviou de cabeça no canto esquerdo do goleiro Pascoal, aos 12.
O centroavante recebeu de Tiaguinho após o gol, mas perdeu o ângulo para finalizar e desperdiçou a oportunidade. Amuzu também teve sua chance aos 17.
Marcos Rocha entrou no lugar de Amuzu. Pavon foi para a ponta esquerda e o ex-jogador do Palmeiras ficou na lateral. Aos 24 minutos, após marcar falta, o árbitro voltou atrás e marcou pênalti por um toque de mão. Willian partiu para a cobrança e converteu aos 25.
A noite parecia tão resolvida que a desatenção de um dos jogadores mais experientes custou caro. Após levar amarelo no início do segundo tempo, Kannemann recebeu o segundo ao perder uma bola. O zagueiro foi expulso aos 30 minutos.
O Grêmio ficou perto do quarto gol. Tetê investiu pelo lado direito e entrou na área. O chute do atacante foi defendido por Pascoal. Pavon quase alcançou o rebote para marcar. O relógio avançou sem muitos desdobramentos em campo. Sem forças, o Confiança esbarrava na marcação gremista.
Os jogadores do Tricolor claramente preservaram forças para o jogo deste domingo, contra o Bahia. Depois da pancada contra o Flamengo, a goleada sobre o Confiança acalma o ambiente.
Mas a missão do próximo final de semana é pontuar para tirar o clube do Z-4 do Brasileirão. Afinal, só a classificação às oitavas da Copa do Brasil não ameniza a pressão. O sorteio da próxima fase da competição acontecerá no dia 26 de maio.
COPA DO BRASIL — 5ª FASE (VOLTA) — 14/5/2026
CONFIANÇA (0)
Rafael Pascoal; Valdir, Lucas Cunha, Eduardo Moura e Renilson; Kelvyn, Gustavo Nicola (Guilherme Nunes, INT), Gabriel Zeca (Danielzinho, INT) e João Pedro; PK (Fabricio Oya, 36'/2ºT) e Iago (Maikon Aquino, 16'/2ºT).
Técnico: Ricardo Resende (interino)
GRÊMIO (3)
Weverton; Pavon, Gustavo Martins (Balbuena, 46'/1ºT, e depois Kannemann, INT), Viery e Caio Paulista; Noriega, Thiaguinho, Gabriel Mec (Willian, INT), Enamorado (Tetê, INT) e Amuzu (Marcos Rocha, 18'/2ºT); Braithwaite.
Técnico: Luís Castro
GOLS: Braithwaite (G) aos 14 minutos do 1º tempo; Braithwaite (G), aos 12 min, e Willian (G) aos 25 minutos do 2º tempo;
CARTÕES AMARELOS: Gabriel Zeca, Gustavo Nicola, Patrick e Maikon Aquino (C); Kannemann, Tiaguinho e Marcos Rocha (G);
CARTÃO VERMELHO: Kannemann (G);
ARBITRAGEM: Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas. VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
LOCAL: Arena Batistão, em Aracaju-SE.
PRÓXIMO JOGO
DOMINGO, 17/5 — 16H
BAHIA X GRÊMIO
ARENA FONTE NOVA — BRASILEIRÃO (16ª RODADA)