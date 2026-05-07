"Grêmio foi um pai para mim": ex-jogador da dupla Gre-Nal desabafa sobre dificuldades na infância

Revelado pelo Grêmio, Anderson também atuou no Inter. Rio Ferdinand Presents / Youtube / Reprodução

O ex-meio-campista Anderson está marcado na história do Grêmio como um dos heróis da Batalha dos Aflitos e da conquista da Série B de 2005.

Mas o contrário também é verdade: o clube deixou uma marca importante na vida do jogador ao abrir suas portas e oferecer uma vida melhor.

Natural de Porto Alegre, Anderson chegou ao Grêmio com 11 anos e viveu, por um período, no alojamento da base gremista no estádio Olímpico. Em entrevista ao ex-jogador Rio Ferdinand, com quem jogou por cinco temporadas no Manchester United, o ex-atleta falou com carinho sobre o clube que o formou:

— Eu não tinha dinheiro, eu vim da favela. Morei na minha casa até os 12 anos, aí fui morar no clube, porque no Brasil você pode morar no clube. Eu morei lá por dois anos, o clube cuidou de mim por dois anos e me deu dinheiro. Eu diria que o Grêmio foi um pai para mim, porque meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Minha mãe era uma boa pessoa, mas não se importava comigo como filho.

O autor do gol da vitória na Batalha dos Aflitos contou que era o único menino da Capital vivendo no alojamento, geralmente destinado aos jogadores que vinham de outras cidades. Quando saiu de casa em busca de oportunidade, Andershow deu ao Grêmio um ultimato: ou ele era abrigado, ou iria para o Inter.

— O futebol era o meu caminho para sair daquela situação. Quando você vem da favela, sua cabeça pensa em muita coisa. Você precisa ter muita coragem, por que você cuida de si mesmo e da sua família — declarou.

No fim das contas, Anderson foi ganhar a Europa e voltou para Porto Alegre, dessa vez, no lado vermelho. Em 2015, assinou com o Inter por quatro temporadas.

Defendeu o Colorado por dois anos, rendeu abaixo do esperado, participou do único rebaixamento da história do clube para a Série B e foi emprestado ao Coritiba em 2017. Em 2019, aos 31 anos, se aposentou no Adana Demirspor, da Turquia.