Grêmio faz treino aberto para a imprensa; acompanhe ao vivo

Na véspera da partida contra o Palestino-CHI, o Grêmio faz treino aberto na preparação para enfrentar a equipe chilena pela Sul-Americana.

O Tricolor é o vice-líder da chave com sete pontos e busca chegar na última rodada, enfrentamento direto contra o líder Montevideo City Torque, com chances de tomar o primeiro lugar.

O técnico Luís Castro pode fazer algumas mudanças em relação ao time que empatou com o Bahia no final de semana pelo Brasileirão.