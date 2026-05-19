Grêmio faz treino aberto para a imprensa; acompanhe ao vivo

Na véspera da partida contra o Palestino-CHI, o Grêmio faz treino aberto na preparação para enfrentar a equipe chilena pela Sul-Americana.
O Tricolor é o vice-líder da chave com sete pontos e busca chegar na última rodada, enfrentamento direto contra o líder Montevideo City Torque, com chances de tomar o primeiro lugar.
O técnico Luís Castro pode fazer algumas mudanças em relação ao time que empatou com o Bahia no final de semana pelo Brasileirão.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲