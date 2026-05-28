Grêmio faz proposta para renovar com goleador do sub-20

Em 2026, Vini Ferraz acumula 14 partidas. ANGELO PIERETTI / Grêmio FBPA

Goleador da equipe sub-20 do Grêmio em 2026, o atacante Vini Ferraz vive os últimos meses de contrato com o clube. O Tricolor se movimenta e tenta garantir a renovação. Há divergências em detalhes das negociações.

O jogador tem vínculo até meados de novembro. Desde a metade deste mês, ele já pode assinar um compromisso com outra equipe, algo não tratado neste momento.

Em 2026, Vini Ferraz acumula 14 partidas entre o Brasileirão e Gauchão da categoria. São nove gols, sendo seis no nacional, e uma assistência, sendo o artilheiro do time.

Nos últimos dias, o Tricolor, via diretoria da base, apresentou uma oferta com uma pequena valorização salarial e renovação até o final de 2027.

Uma cláusula de renovação automática constaria para aumentar os vencimentos e prorrogar mais um ano. A multa rescisória dobraria de 40 para 80 milhões de euros.

São duas as divergências: o salário e o tempo. Os procuradores pedem um contrato superior em valores e até dezembro de 2028.

Uma contraproposta foi apresentada aos dirigentes e uma nova reunião em Eldorado do Sul está prevista para a próxima semana. Em paralelo, com a venda de Gabriel Mec, o clube projeta a possibilidade de ascensão aos profissionais nos próximos meses para observação de Luís Castro.

Vini Ferraz completa 19 anos em 14 de novembro. Ele é natural de Porto Alegre e atua na base gremista desde o 8 anos.