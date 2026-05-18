Grêmio exalta números defensivos; veja o desempenho com o trio de zagueiros

Após o empate com o Bahia, em Salvador, Luís Castro valorizou a solidez defensiva do Grêmio, exaltando o fato da equipe ter sofrido somente dois gols nos últimos oito jogos da temporada.
Antes que alguém trate a utilização do trio de zagueiros como sinônimo desta melhora, há um reparo necessário a ser feito: a defesa só foi vazada quando três homens compuseram a zaga.
Os jogos em que o Tricolor passou em branco foram as vitórias sobre o Confiança, na Copa do Brasil (por 2 a 0 e 3 a 0), sobre o Coritiba, pelo Brasileirão (1 a 0), e no empate com o Palestino, pela Copa Sul-Americana (0 a 0).
— Já perdemos com dois zagueiros, com três, já ganhamos com dois e três. Já nos aconteceu de tudo — salientou o técnico gremista.
A primeira aparição do trio defensivo se deu no empate em 0 a 0 com o Athletico-PR, em Curitiba. Depois, com outros nomes, se repetiu na goleada de 3 a 0 sobre o Riestra, pela Copa Sul-Americana. Contudo, os gols ocorreram na derrota para o Flamengo, na Arena, e por último, no empate com os baianos.
Goleiro como destaque
A questão é que, neste recorte, a equipe não deixou de ser atacada. No total, foram 62 finalizações sofridas, com 15 defesas do goleiro Weverton, que ganhou protagonismo a ponto de voltar ao radar da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.
— No futebol, a estrutura é o que menos interessa. O que mais interessa é a dinâmica desta estrutura. Se eu tiver três zagueiros e saltarmos na frente com os laterais, se tivermos dois volantes e depois os pontas vindo para dentro, funcionando como (camisas) 10 no apoio ao (camisa) 9, temos mais gente na frente do que em outra estrutura — comentou Castro.
Confira o desempenho do Grêmio com três zagueiros:
Athletico-PR 0x0 Grêmio
Balbuena, Gustavo Martins e Wagner Leonardo
- 11 finalizações sofridas
- 4 defesas do goleiro
Riestra 0x3 Grêmio
Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Viery
- 14 finalizações sofridas
- 2 defesas do goleiro
Grêmio 0x1 Flamengo
Balbuena, Gustavo Martins e Viery
- 20 finalizações sofridas
- 4 defesas do goleiro
Bahia 1x1 Grêmio
Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Viery
- 17 finalizações sofridas
- 5 defesas do goleiro
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