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Grêmio exalta números defensivos; veja o desempenho com o trio de zagueiros

Técnico Luís Castro valorizou o fato da equipe ter sofrido apenas dois gols nos últimos oito jogos da temporada

Filipe Duarte

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