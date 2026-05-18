Grêmio exalta números defensivos; veja o desempenho com o trio de zagueiros

Jovens Viery e Luís Eduardo atuaram contra o Bahia. Rafel Rodrigues / EC Bahia

Após o empate com o Bahia, em Salvador, Luís Castro valorizou a solidez defensiva do Grêmio, exaltando o fato da equipe ter sofrido somente dois gols nos últimos oito jogos da temporada.

Antes que alguém trate a utilização do trio de zagueiros como sinônimo desta melhora, há um reparo necessário a ser feito: a defesa só foi vazada quando três homens compuseram a zaga.

Os jogos em que o Tricolor passou em branco foram as vitórias sobre o Confiança, na Copa do Brasil (por 2 a 0 e 3 a 0), sobre o Coritiba, pelo Brasileirão (1 a 0), e no empate com o Palestino, pela Copa Sul-Americana (0 a 0).

— Já perdemos com dois zagueiros, com três, já ganhamos com dois e três. Já nos aconteceu de tudo — salientou o técnico gremista.

Goleiro como destaque

A questão é que, neste recorte, a equipe não deixou de ser atacada. No total, foram 62 finalizações sofridas, com 15 defesas do goleiro Weverton, que ganhou protagonismo a ponto de voltar ao radar da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

— No futebol, a estrutura é o que menos interessa. O que mais interessa é a dinâmica desta estrutura. Se eu tiver três zagueiros e saltarmos na frente com os laterais, se tivermos dois volantes e depois os pontas vindo para dentro, funcionando como (camisas) 10 no apoio ao (camisa) 9, temos mais gente na frente do que em outra estrutura — comentou Castro.

Confira o desempenho do Grêmio com três zagueiros:

Athletico-PR 0x0 Grêmio

Balbuena, Gustavo Martins e Wagner Leonardo

11 finalizações sofridas

4 defesas do goleiro

Riestra 0x3 Grêmio

Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Viery

14 finalizações sofridas

2 defesas do goleiro

Grêmio 0x1 Flamengo

Balbuena, Gustavo Martins e Viery

20 finalizações sofridas

4 defesas do goleiro

Bahia 1x1 Grêmio

Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Viery

17 finalizações sofridas

5 defesas do goleiro