Grêmio espera 38 mil torcedores para jogo diante do Corinthians na Arena

O último jogo da Arena antes da parada à Copa do Mundo deve receber cerca de 38 mil torcedores. É a projeção apontada pelo Grêmio para a partida contra o Corinthians, às 17h30min deste sábado (30), pela 18ª rodada do Brasileirão.
O clube ainda informa que todo o anel inferior já está esgotado, além do setor Gols Leste.
Sócios Cadeira e Arquibancada têm direito a um ingresso gratuito para acompanhante. As modalidades Diamente e Ouro podem comprar uma entrada adicional pelo preço de associado.
Para torcedor comum, os valores inteiros variam de R$ 50 a R$ 220, dependendo do setor no estádio.
O Tricolor só deve voltar a campo na sua casa em partida oficial na semana do dia 26 de julho, quando recebe o Fluminense pelo Brasileirão. Os jogos contra Mirassol e Botafogo, que podem ser adiantados por conta da repescagem da Sul-Americana, são fora do Rio Grande do Sul.