Grêmio espera 38 mil torcedores para jogo diante do Corinthians na Arena

Grêmio e Corinthians se enfrentam às 17h30min deste sábado (30), na Arena. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O último jogo da Arena antes da parada à Copa do Mundo deve receber cerca de 38 mil torcedores. É a projeção apontada pelo Grêmio para a partida contra o Corinthians, às 17h30min deste sábado (30), pela 18ª rodada do Brasileirão.

O clube ainda informa que todo o anel inferior já está esgotado, além do setor Gols Leste.

Sócios Cadeira e Arquibancada têm direito a um ingresso gratuito para acompanhante. As modalidades Diamente e Ouro podem comprar uma entrada adicional pelo preço de associado.

Para torcedor comum, os valores inteiros variam de R$ 50 a R$ 220, dependendo do setor no estádio.