Grêmio recebe convite para torneio amistoso com Corinthians e Flamengo

Luís Castro terá 35 dias para ajustar o time na intertemporada. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Além do amistoso em Cascavel, o Grêmio recebeu um convite para um torneio durante a parada para a Copa do Mundo. O clube recebeu uma oferta para enfrentar Corinthians e Flamengo em uma competição amistosa, em Brasília.

O torneio ainda teria um quarto participante. A ideia é que o Tricolor fique três dias na capital federal para a participação nos jogos preparatórios.

O departamento de futebol e a comissão técnica buscam adversários de bom nível para testar a evolução do time durante o período de 35 dias dedicados aos treinos.

Além do torneio e do amistoso em Cascavel, a direção estuda realizar um jogo na Arena. A ideia seria receber um clube gaúcho para fechar a preparação para o segundo semestre.