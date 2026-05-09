Grêmio encerra preparação para o jogo contra o Flamengo; veja a provável escalação

Balbuena deve ser titular diante do Flamengo. Rodrigo Fatturi / Grêmio,Divulgação

O técnico Luís Castro encerrou, na manhã deste sábado (9), no CT Luiz Carvalho, a preparação do time para a partida diante do Flamengo, neste domingo (10), na Arena, pelo Brasileirão. O treinador deve manter o esquema com três zagueiros, mas com Balbuena na equipe titular no lugar de Wagner Leonardo.

Outra possibilidade seria a utilização do jovem Luís Eduardo pelo lado direito da zaga, porém a tendência é pela entrada do paraguaio. Luís Castro teve três atividades para definir a estratégia e a escalação que serão utilizadas diante dos cariocas.

No meio-campo, ainda sem contar com Arthur e Nardoni, ambos lesionados, o treinador deve optar pela dupla de volantes formada por Noriega e Leonel Pérez. Com isso, o trio ofensivo terá Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinícius.

Um provável time do Grêmio tem: Weverton; Balbuena, Gustavo Martins e Viery; Pavón e Pedro Gabriel; Noriega, Pérez e Gabriel Mec; Amuzu e Carlos Vinícius.