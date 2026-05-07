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Grêmio encaminha renovação de contrato de Gabriel Mec; veja até quando vai o novo vínculo

Existia uma preocupação da direção gremista sobre possível saída do atleta

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