Grêmio encaminha renovação de contrato de Gabriel Mec; veja até quando vai o novo vínculo

Gabriel Mec ganhou a titularidade nos últimos jogos. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio encaminhou a renovação do contrato do jovem Gabriel Mec. Clube e jogador fizeram um acordo por mais quatro anos de vínculo, o qual ia até setembro de 2027 e deve ser ampliado até o mesmo mês de 2031.

As conversas ocorreram na tarde desta quinta-feira (7), no CT do Tricolor. Agora, falta a assinatura do documento para formalização.

Existia uma grande preocupação da direção gremista pelo contrato atual encerrar em setembro do ano que vem. Com o novo acordo, o Grêmio fica protegido de uma saída sem custos no início de 2027 e valoriza o atleta.

A ideia da direção gremista também é ter Mec por mais tempo no clube. Uma eventual negociação depende de uma proposta que agrade o Tricolor e o jogador.

Na semana passada, o Shakhtar demonstrou novo interesse em contratar o meia. Uma proposta ainda não foi apresentada.

Gabriel Mec estreou profissionalmente pelo Grêmio em 2025, mas recentemente conquistou a titularidade. Ele soma 24 jogos, um gol e duas assistências.