Grêmio empata com o Torque, fica em segundo no grupo e disputará playoff da Sul-Americana

O Grêmio de 2026 mostrou que não aprendeu com os erros do passado. Na noite desta terça, na Arena, o Tricolor empatou em 2 a 2 com o Montevideo City Torque. O resultado da sexta rodada da Sul-Americana garantiu os uruguaios em primeiro na chave, e empurrou a equipe gaúcha para a disputa dos playoffs contra um dos eliminados da Libertadores.

Após um péssimo primeiro tempo, Gabriel Mec e Carlos Vinicius marcaram na segunda etapa. Mas não deu tempo suficiente para conseguir a virada e a tão desejada classificação direta às oitavas da competição.

Luís Castro resolveu dar sequência ao time com Braithwaite como meia. O dinamarquês compôs o setor ofensivo com Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius. Tiaguinho jogou ao lado de Leonel Pérez. Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel formaram a linha defensiva para proteger Weverton.

Filial do Manchester City, o time uruguaio fez um primeiro tempo capaz de orgulhar ao time inglês. Os meio-campistas do Torque interceptaram muitos passes e os atacantes Rodríguez e Obregón ganharam muitos duelos.

Antes de parte da torcida entrar na Arena, o Torque perdeu um gol quase da pequena área. Aguero driblou Pedro Gabriel. O ala cruzou e Obregon chutou por cima do gol de Weverton. Gol perdido, com apenas dois minutos.

As respostas do Grêmio dependeram de lances individuais de Tetê, único destaque da equipe na metade inicial da partida. Sem encontrar os espaços para organizar a equipe, Braithwaite não conseguiu construir jogadas.

Antes dos 15, Salomón Rodríguez teve duas chances. O centroavante quase marcou em chute cruzado. Ele ganhou de Weverton na segunda tentativa, mas o lance foi invalidado por toque na mão do jogador.

Só aos 16 minutos, o Grêmio deu sinal de vida. Tetê, único destaque da equipe na primeira metade da partida, iniciou a jogada. O atacante passou pelo marcador e cruzou na medida para Amuzu. O camisa 9 errou em bola. Braithwaite correu atrás para evitar a saída. Tiaguinho recebeu e soltou o chute de pé direito. A bola passou ao lado do gol do Torque.

Um erro de passe de Luis Eduardo deu início a uma sequência de problemas. O zagueiro tocou para um atacante do Torque, que saiu correndo em direção ao gol. Pavon se machucou evitar o gol do adversário. A surpresa é que a mudança foi dupla. Wagner Leonardo e Marcos Rocha entraram. Luis Eduardo também saiu.

Depois do sufoco, o Grêmio parecia ter equilibrado o jogo. Conseguiu até criar uma situação de gol. Tetê buscou Carlos Vinicius em cruzamento. Torgnascioli saiu rápido do gol e ficou com a bola. Um minuto depois, o Torque abriu o placar. Silvera driblou Marcos Rocha e cruzou na medida para Salomón Rodríguez completar para o gol, sem chances para Weverton, aos 36 minutos.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Arthur e Gabriel Mec iniciaram o aquecimento. E, como esperado, o torcedor vaiou bastante ao apito final.

Mec empolga, mas não o bastante para a virada

O Tricolor voltou com as duas mudanças do vestiário. Tiaguinho e Amuzu saíram. Em um minuto, a aposta se pagou.

Mec recebeu e avançou pelo meio, passou por dois marcadores e chutou de pé esquerdo. Torgnascioli não conseguiu a defesa.

O torcedor comemorou um golaço aos seis minutos. Carlos Vinícius foi acionado no meio. O centroavante achou Tetê, que encontrou um belo passe para Gabriel Mec na área. O guri de 18 anos encobriu o goleiro do Torque, mas o lance foi anulado após revisão no VAR pelo impedimento do meia.

Depois da dominação no primeiro tempo, o Torque passou a ser amassado pelo Grêmio. Em minutos, Torgnascioli precisou fazer três grandes defesas. Marcos Rocha, Tetê e Carlos Vinícius tentaram e não conseguiram bater o goleiro da equipe uruguaia.

Weverton também precisou trabalhar. Aguero arriscou de fora da área e o goleiro salvou. No rebote, Rodríguez finalizou de dentro da área para a segunda defesa do goleiro do Grêmio e da Seleção Brasileira.

Enamorado entrou no lugar de Tetê aos 22 minutos. Cinco minutos depois, a trave impediu a virada. Pedro Gabriel lançou a bola na área. Carlos Vinícius cabeceou a bola com estilo, mas a finalização não entrou no gol. Apesar da insistência, o time de Luís Castro levou o segundo. Um golaço de Pizzichillo, em cobrança de falta, matou a reação do Grêmio.

Ao menos até o pênalti marcado em Braithwaite, aos 41 minutos. Carlos Vinícius converteu.

Mas não deu tempo de compensar um jogo com tantas falhas. O centroavante ainda teve a chance de fazer o terceiro. O goleiro do Torque buscou a bola e evitou a virada.

O que deu tempo de fazer para o artilheiro da equipe foi receber cartão vermelho após reclamar de falta cometida na área do time uruguaio.

Se continuar a repetir os erros do passado, o restante de 2026 terminará com as mesmas decepções de outras temporadas para o Grêmio.

COPA SUL-AMERICANA — 6ª RODADA — 26/5/2026

GRÊMIO (2)

Weverton; Pavon (Marcos Rocha, 25’/1ºT), Luis Eduardo (Wagner Leonardo, 25’/1ºT), Viery e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Tiaguinho (Arthur, INT), Tetê (Enamorado, 22’/2ºT), Braithwaite e Amuzu (Gabriel Mec, INT); Carlos Vinícius.

Técnico: Luís Castro

MONTEVIDEO CITY TORQUE (2)

Torgnascioli; Aguero, Kevin Silva, Franco Romero, Kagelmacher e Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Kociubinski (Tarán, 39’/2ºT), Pizzichillo, Obregón (Busquets, 50’/2ºT); Salomón Rodríguez.

Técnico: Marcelo Mendez

GOLS: Salomón Rodríguez (T) aos 36min do 1º tempo; Gabriel Mec (G), a 1 minuto, Pizzichillo (T), aos 38 min, e Carlos Vinícius (G) aos 43 do 2º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Wagner Leonardo, Gabriel Mec (G); Montes, Marcelo Mendez, Aguero (T);

CARTÕES VERMELHOS: Carlos Vinícius (G);

ARBITRAGEM: Jesús Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Lubin Torrealba. VAR: Juan Soto (equipe venezuelana);

PÚBLICO: 19.461 (19.310 pagantes);

RENDA: R$ 679.122,30;

LOCAL: Arena do Grêmio

PRÓXIMO JOGO

SÁBADO, 30/5 — 17H30MIN

GRÊMIO X CORINTHIANS

ARENA — BRASILEIRÃO (18ª RODADA)