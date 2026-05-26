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Grêmio empata com o Torque, fica em segundo no grupo e disputará playoff da Sul-Americana

Tricolor não conseguiu vitória necessária e terá de encarar a repescagem para tentar vaga nas oitavas

Marco Souza

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