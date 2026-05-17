Grêmio

Na Fonte Nova
Notícia

Grêmio empata com o Bahia fora de casa e deixa o Z-4 do Brasileirão

Em Salvador, Tricolor saiu na frente com o zagueiro Viery, mas sofreu o gol da igualdade aos 27 do segundo tempo

Valter Junior

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS