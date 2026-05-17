Grêmio empata com o Bahia fora de casa e deixa o Z-4 do Brasileirão

O torcedor do Bahia protestou, não foi em massa à Fonte Nova devido à fase da equipe, sétima colocada no Brasileirão. O que resta ao torcedor do Grêmio após 16 rodadas disputadas ao ver um retrancão à portuguesa na tarde deste domingo (17)?. O ônibus estacionado por Luís Castro foi o suficiente para escapar da derrota e empatar em 1 a 1. O resultado tirou o time gaúcho do Z-4 do Brasileirão.

No sábado (23), o Grêmio recebe o Santos. Antes, na quarta (20), tem jogo vital para as pretensões gremistas na Copa Sul-Americana. Também em casa, enfrenta o Palestino.

Resultou em um time retorcido ofensivamente. Um chute nos primeiros 45 minutos. Não fosse Weverton, o jogo estaria perdido em 20 minutos.

No primeiro lance, atirou-se aos pés de Pulga para evitar a abertura do placar aos 4 minutos, após o avanço do atacante nas costas da defesa. A segunda foi um grito de “alô, Ancelotti”. Defesaça após cabeçada de Everton Ribeiro na pequena área.

Com uma linha de cinco na defesa e outra de quatro no meio, o Grêmio sempre esteve longe da área do Bahia. Correu a todo o momento atrás da bola. Optou pela bola longa ao passe. Na única troca longa, Marcos Rocha estendeu passe para Enamorado. O colombiano errou o alvo. Mais não foi feito no primeiro tempo.

Novo procedimento no intervalo. Entra Mec, sai Willian. Não mudou a cara do time, sempre mais perto de sofrer do que marcar gol. Como aos 6 minutos, quando Marcos Rocha vacilou ao lado da área, mas se recuperou antes de a bola cruzar a linha do gol. Juba acertou o travessão em “chutamento” fechado.

Então nem as entidades baianas previam o que será contado a seguir. Pedro Gabriel cobrou escanteio na cabeça de Viery. Gol do Grêmio, no segundo arremate gremista na tarde soteropolitana.

O Grêmio se enclausurou ainda mais na frente da sua área. A pressão baiana foi suficiente para empatar aos 27 minutos. Antes, Rodrigo Nestor quase tinha marcado, após entortar Viery.

No lance do gol, Noriega distribuiu passe curto. A bola chegou ao lado da área e foi cruzada. Wagner Leonardo furou para Sanabria, livre, igualar. Restou ao Grêmio, segurar o empate nos minutos finais.

BRASILEIRÃO - 16ª rodada - 17/5/2026

BAHIA

Léo Vieira; Gilberto (Caio Suassuna, 38’/2ºT), David Duarte, Kanu e Luciano Juba (Iago, 14’/2ºT); Acevedo, Erick e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestetor, 21’/2ºT); Ademir (Sanabria, 14’/2ºT), Erick Pulga e Willian José (Everaldo, 21’/2ºT).

Técnico: Rogério Ceni

GRÊMIO

Weverton, Luís Eduardo, Wagner Leonardo e Viery; Marcos Rocha (Vitor Ramon, 13’/2ºT), Léo Pérez, Noriega (Zortea, 32’/2ºT), Willian (Gabriel Mec, INT) e Pedro Gabriel; Enamorado (Amuzu, 13’/2ºT) e Carlos Vinícius (Braithwaite, 13’/2ºT).

Técnico: Luís Castro

GOLS: Viery, aos 16min, Sanabria, aos 26 min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Kanu, Acevedo, Erick (B); Enamorado, Pedro Gabriel, Vitor Ramon, André Hneiruqe, Gabriel Mec (G)

ARBITRAGEM: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA), auxiliado por Neuza Ines Back (SP) e Acacio Menezes Leao (PA). VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP).

PÚBLICO: 26.927

RENDA: R$ 771.758,50

LOCAL: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA

Próximo jogo

Quarta-feira, 20/5 – 21h

Grêmio x Palestino

Arena – Sul-Americana

(5ª rodada)

Confira abaixo a entrevista

do técnico Luís Castro