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Grêmio empata com o Athletico-PR e segue sem vencer fora de casa pelo Brasileirão

Apesar de jogar com um a mais por quase 60 minutos, Tricolor não conseguiu sair do 0 a 0 na Arena da Baixada

Marco Souza

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