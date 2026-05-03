Grêmio empata com o Athletico-PR e segue sem vencer fora de casa pelo Brasileirão

O Grêmio deixou escapar outra oportunidade de voltar a vencer longe da Arena. Com um jogador a mais por quase uma hora, o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Athletico-PR na Arena da Baixada. O rendimento na noite deste sábado (2), em Curitiba, voltou a decepcionar. Sem Luís Castro na casamata, por suspensão, Vitor Severino comandou o time.

O problema para a tabela é que o ponto somado na 14ª rodada do Brasileirão deixou a ameaça do Z-4 um pouco maior. Com 17 pontos e com o Inter como o primeiro time na zona de rebaixamento antes do complemento da rodada, neste domingo (3), a distância para o bloco ficou em três pontos.

A tentativa de encerrar os cem dias sem vencer como visitante partiu de uma nova aposta da comissão técnica. Para enfrentar os paranaenses, o Tricolor espelhou a formação tática do adversário. Um trio de zagueiros foi uma das novidades para a partida.

Gustavo Martins, Balbuena e Wagner Leonardo começaram o duelo juntos. Pavon e Pedro Gabriel jogaram como alas, com Nardoni e Leonel Pérez no meio. Gabriel Mec, Enamorado e Braithwaite formaram um trio de ataque.

O fator local deixou o Athletico-PR aceso desde o início da partida. João Cruz, com apenas 26 segundos, arriscou da entrada da área. Weverton fez a defesa quase no ângulo para evitar o gol dos donos da casa. A pressão seguiu por mais alguns minutos, mesmo sem outras chances de gol.

Depois, ao apertar a saída de bola do adversário, o Grêmio equilibrou a partida. Mesmo sem construir lances de perigo, os contra-ataques em velocidade viraram arma. Uma bola recuperada por Gabriel Mec quase virou gol. Após cobrança de escanteio, Enamorado chutou da entrada da área. A finalização bateu em um defensor do Athletico-PR e quase enganou Santos, aos 24 minutos.

Só que o clima das arquibancadas passou a contaminar os jogadores em campo. Aos 18 minutos, Weverton saiu do gol para fazer a defesa. Viveros tentou o chute e acertou o goleiro.

Os jogadores das duas equipes discutiram no gramado. Após atendimento dos médicos, o centroavante da equipe paranaense recebeu amarelo pelo lance. Os gremistas pediram a expulsão. O desejo acabou atendido pouco tempo depois.

Confusão e vermelho

Esquivel foi pressionado por Enamorado. Depois da falta do gremista, o jogador do Athletico-PR deu uma cotovelada no marcador. Após revisão no VAR, o defensor foi expulso.

Mesmo com a vantagem de ter um jogador a mais desde os 32 minutos do primeiro tempo, o Grêmio seguiu com dificuldades de ameaçar o gol de Santos. O time apresentou outra vez a dificuldade de fazer a bola passar pelo meio-campo até chegar ao ataque.

Segundo tempo

Substituindo o suspenso Luís Castro, Vitor Severino mexeu em duas peças na volta para o segundo tempo. Riquelme e André Henrique entraram. Enamorado e Gabriel Mec saíram. O problema é que com apenas três minutos, Nardoni sentiu um problema físico. Willian veio a campo em seu lugar.

As dificuldades, no entanto, seguiram as mesmas no Grêmio. Severino recorreu novamente ao banco de reservas. Tetê substituiu Braithwaite, para atuar junto a André Henrique no ataque.

A primeira oportunidade real de gol saiu aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, Balbuena cabeceou firme. Só que a bola ganhou mais altura do que o esperado e passou por cima. Tetê puxou um bom contra-ataque na sequência. Pavon tentou o cruzamento para André Henrique e a defesa da equipe paranaense evitou a finalização.

Chance desperdiçada

André Henrique desperdiçou uma oportunidade incrível. O centroavante se adiantou ao marcador, mas errou o cabeceio na pequena área e perdeu a chance de abrir o placar na Arena da Baixada. Tetê também arriscou, mesmo sem boa pontaria, e deu um susto em Santos.

Uma confusão na área do Grêmio quase mudou o rumo da partida. Após uma disputa, Riquelme foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo por se enroscar com Benavidez. Na cobrança do escanteio, Gustavo Martins salvou em cima da linha.

Com os dois times sem um jogador de linha, o ritmo caiu. O empate ficou bom para as duas equipes. Nos acréscimos, Willian teve a bola do jogo. O meia acertou a cabeça de um defensor na finalização. Os companheiros do camisa 10 pediram o pênalti, mas nada foi marcado.

O problema é que depois do empate em Curitiba, a sequência da temporada coloca pressão no Grêmio. Nesta terça-feira (5), na Argentina, a partida contra o Deportivo Riestra é fundamental para a Copa Sul-Americana. E no próximo domingo (10), na Arena, o Flamengo será o adversário pelo Brasileirão.

Ficha técnica

Athletico-PR (0)

Santos; Carlos Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavidez, Portilla (Riquelme, 18'/2ºT), Felipinho e Mendoza; Bruninho (Dudu, 17'/2ºT), João Cruz (Léo Derik, 34'/1ºT) e Viveros

Técnico: Odair Hellmann

Grêmio (0)

Weverton; Balbuena, Gustavo Martins e Wagner Leonardo; Pavon, Leonel Pérez, Nardoni (Willian, 5'/2ºT) e Pedro Gabriel; Gabriel Mec (André Henrique, INT), Enamorado (Riquelme, INT) e Braithwaite (Tetê, 19'/2ºT)

Técnico: Vitor Severino (auxiliar)

CARTÕES AMARELOS: Viveros, Odair Hellmann e Benavidez (A); Riquelme e Vitor Severino (G)

CARTÕES VERMELHOS: Esquivel (A); Riquelme (G)

ARBITRAGEM: Savio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO). VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

PÚBLICO: 26.753

RENDA: R$ 1.540.205,00

LOCAL: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Próximo jogo

Terça-feira, 5/5 – 19h

Deportivo Riestra x Grêmio

Nuevo Gasómetro – Sul-Americana

(4ª rodada)