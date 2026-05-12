Grêmio

Pré-convocado
Notícia

Grêmio é avisado por federação sul-americana de que jogador do clube está na pré-lista da Copa do Mundo

Defensor foi incluído na relação de 55 nomes enviados pelo Paraguai; volante também estaria na relação 

Marco Souza

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