Grêmio é avisado por federação sul-americana de que jogador do clube está na pré-lista da Copa do Mundo

Balbuena foi capitão na derrota do Grêmio para o Flamengo. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Além de Weverton, o Grêmio tem um outro representante na pré-lista para a Copa do Mundo. A federação do Paraguai notificou o clube na segunda-feira (11) que o nome de Balbuena está na listagem de 55 nomes para o Mundial. Villasanti, outro cotado, também estaria na relação, segundo a imprensa do país. No Grupo D, os paraguaios enfrentam Estados Unidos, Turquia e Austrália.

O zagueiro de 34 anos participou da campanha paraguaia nas Eliminatórias à Copa do Mundo. Após perder boa parte do segundo semestre do ano passado por conta de uma lesão, o defensor passou a ser utilizado como titular no Grêmio desde a adoção do sistema com três zagueiros.

Até o momento, Balbuena defendeu a seleção em 48 jogos. Ele marcou dois gols. Será a primeira Copa do Mundo na carreira do jogador. Além das Eliminatórias, o defensor disputou a Copa América de 2024. O vínculo com o Grêmio tem validade até junho de 2027.

Villasanti

No caso de Villasanti, a lesão no joelho sofrida no ano passado o atrapalhou para retornar ao Grêmio. O volante era titular do Paraguai e um dos destaques da equipe. Mas apesar da dedicação ao período de recuperação, o meio-campista ainda não voltou a jogar nesta temporada pelo Tricolor. Mesmo assim, segundo a imprensa paraguaia, o volante estaria entre os 55 nomes da pré-lista.