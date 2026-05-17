Grêmio deve manter o esquema com três zagueiros? Vote na enquete

Wagner Leonardo foi titular do Grêmio contra o Bahia Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Bahia pela 16ª rodada do Brasileirão, em jogo realizado neste domingo (17), na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA. Com o resultado, o Tricolor saiu da zona de rebaixamento e agora ocupa a 15ª posição do campeonato. Tem a mesma pontuação de Santos e Corinthians, mas está à frente nos critérios de desempate.

Mais uma vez, o Grêmio foi a campo três zagueiros. Wagner Leonardo, Viery e o jovem Luis Eduardo foram escalados por Luís Castro para evitar uma nova derrota fora de casa e fugir na zona de rebaixamento.

Os defensores, aliás, tiveram protagonismo nos dois gols da partida. Logo no início do segundo tempo, o zagueiro goleador Viery abriu o placar para o time gaúcho. Porém, o Bahia empatou com o Sanabria, em um falha de outro zagueiro tricolor, Wagner Leonardo.

Por isso, GZH pergunta a você, torcedor: o esquema com três zagueiros é o melhor para o Grêmio neste momento? Você na enquete abaixo.