Grêmio “descarta” João Pedro e tem disputa aberta na lateral direita contra o Corinthians

João Pedro está fora do jogo contra o Corinthians. Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio tem uma disputa na lateral direita para enfrentar o Corinthians, neste sábado (30), às 17h30min, na Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão. Sem Pavon, que teve lesão muscular confirmada, o técnico Luís Castro tem duas alternativas para a posição: Marcos Rocha e Vitor Ramon. João Pedro, antigo titular do setor, está descartado.

Atacante de origem, o argentino virou dono da posição no Gauchão, e há dois meses atua mais recuado. Nas substituições recentes, Marcos Rocha foi utilizado. Aos 37 anos, o defensor não tem o mesmo vigor físico de anos anteriores e não suporta dois jogos de alta intensidade na mesma semana.

Com isso, a comissão técnica recrutou Vitor Ramon, de 18 anos, do time sub-20. Ele fez a estreia como profissional contra o Bahia entrando no lugar do camisa 2. A tendência é que ele fique no banco como alternativa para eventual substituição.

João Pedro completou, recentemente, três meses sem jogar. A última partida do lateral foi contra o Atlético-MG, em 25 de fevereiro, quando teve uma lesão muscular. Apto desde o final de março, o jogador completou treinos, mas não foi mais relacionado.

Na quinta-feira (28), o ala treinou normalmente. Nesta manhã, não aparece nas imagens divulgadas. O Tricolor tem cautela também para evitar novas lesões no jogador.