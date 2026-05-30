Grêmio demite técnico do time sub-20, que vive má fase no Brasileirão

O Grêmio demitiu na manhã deste sábado (30) o técnico da equipe sub-20, Fernando Garcia. Agora, o clube tem tratativas para contratar o substituto. A direção da base trata com mais de um nome.
O motivo é a má campanha no Brasileirão da categoria. A cinco rodadas do fim da primeira fase, o Tricolor é 16⁰ com 13 pontos. Está a apenas dois da zona de rebaixamento. No Z-3 estão Criciúma (11), Cuiabá (11) e Juventude (6).
Nas últimas rodadas, o Grêmio enfrenta Fluminense (casa), Botafogo (fora), Fortaleza (C), Bahia (C) e Criciúma (F). Com chances remotas de avançar às quartas de final, o objetivo é não ser rebaixado.
Fernando Garcia era técnico do time sub-20 desde julho do ano passado. Ele chegou ao clube no final de 2024 para comandar o time sub-17, mas foi promovido em 2025.
A equipe também disputa o Gauchão da categoria. O adversário das quartas de final, que começa no domingo (31), é o Novo Hamburgo.
Na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, o time de Fernando Garcia foi eliminado na semifinal para o Cruzeiro.
