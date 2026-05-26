Grêmio decide último objetivo do primeiro semestre contra o Montevideo City Torque

Luís Castro preparou equipe em treino na última segunda-feira (25). Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois de ganhar fôlego no Brasileirão com a vitória sobre o Santos, o Grêmio volta as atenções para outro objetivo no semestre. Nesta terça-feira (26), o Tricolor enfrenta o Montevideo City Torque, na Arena, a partir das 19h, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Caso vença, o time de Luís Castro avança diretamente às oitavas de final da competição e abre duas datas no calendário após a Copa do Mundo. Se não conseguir bater os uruguaios, o time tornará o restante de 2026 mais complexo. Um risco vivido no ano passado, sem boas lembranças para o torcedor.

Luís Castro listou algumas das metas para o início do trabalho. O português citou o título do Gauchão, classificação para as fases seguintes da Copa do Brasil e campanha tranquila no Brasileirão como objetivos. A classificação direta às oitavas de final da Copa Sul-Americana completa a lista de metas do clube.

— A prioridade imediata era avançar na Copa do Brasil. O segundo, a médio prazo, é sairmos do Z-4 até junho na parada do calendário para a Copa do Mundo e nos colocarmos em posição diferente. O objetivo a longo prazo é aproximarmos o mais possível na zona de Libertadores, para depois poder lutar por ela no momento certo. Agora, o que queremos é continuar na Sul-Americana, queremos sair do Z-4 e queremos chegar à final da Copa do Brasil — projetou Luís Castro, após a vitória sobre o Palestino.

A comparação com a situação vivida no ano passado serve como alerta. O Godoy Cruz empatou a partida da última rodada. O time argentino chegou a 12 pontos, com saldo 5. Já o Grêmio também chegou a 12, mas com saldo 4. Isso depois do Tricolor fazer apenas 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño, na Arena, e complicar o caminho na competição. Tanto que a eliminação para o Alianza Lima nos playoffs marcou a temporada. Por isso, o alerta para não repetir o problema em 2026.

— O Grêmio traçou alguns objetivos ao longo do ano. Nós já superamos a vitória do Campeonato Gaúcho, agora nós estamos nas oitavas de final da Copa do Brasil. É sempre bom a gente superar os objetivos. O Grêmio precisa dar a resposta na questão da tabela (do Brasileirão). Temos também como objetivo classificar na Sul-Americana. Então, nós vamos assim, trabalhando jogo a jogo — disse o vice de futebol Antonio Dutra Júnior, na entrevista concedida após a classificação na Copa do Brasil.

Jovens reforçam o Grêmio

Castro terá reforços importantes para a partida. Gabriel Mec e Pedro Gabriel retornam ao time após cumprirem suspensão contra o Santos.

Willian, recuperado de um desconforto muscular, também será opção para o confronto, mas o meia deve começar como opção no banco de reservas.

Quem permanece fora é Gustavo Martins. O zagueiro tem um edema na coxa e segue sem condições de jogo. Luis Eduardo terá sequência na defesa ao lado de Viery.

A dupla atuará na proteção a Weverton, que se despede da torcida antes de viajar com a Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.