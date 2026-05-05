Grêmio decide futuro na Copa Sul-Americana contra o Deportivo Riestra

Luís Castro encaminhou o time para a partida desta terça-feira no CT Luiz Carvalho. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio encaminha nesta terça-feira (5), em Buenos Aires, seu destino na Copa Sul-Americana. A partida contra o Deportivo Riestra, a partir das 19h, desenhará o caminho tricolor na competição. Uma vitória, no entanto, terá reflexos além da tabela.

Sem vencer os últimos 13 jogos como visitante, quebrar a sequência negativa seria um acréscimo de confiança aos jogadores e comissão técnica para encarar a sequência de partidas que resta antes da parada para a Copa do Mundo. Um empate ou a derrota seria outro balde de água fria nas expectativas do clube.

Depois de três partidas, a campanha gremista na competição passa longe de empolgar o torcedor. Uma vitória sobre o Riestra na Arena, derrota na estreia para o Montevideo City Torque no Uruguai e o empate sem gols no Chile com o Palestino. Rendimento preocupante contra adversários com poder de investimento muito menor. Um impressão ruim, confirmada no empate sem gols com o Athletico-PR.

— Não queremos nenhuma medalha porque quebramos uma série vitoriosa do Athletico-PR no Brasileiro, nem queremos nenhuma medalha porque viemos empatar fora. Nossa mentalidade é grande, a mentalidade é vencedora e queremos ganhar jogos. Não saímos satisfeitos com o resultado, mas saio muito satisfeito, com aquilo que estamos a construir. A base do nosso trabalho neste momento é essa construção. Não utilizamos essa palavra para nos desculparmos quando empatamos ou para chorarmos quando perdemos. A utilizamos em função daquilo que sabemos que estamos a construir — afirmou Vitor Severino, auxiliar de Castro no comando do time contra a equipe paranaense.

Gritos na chegada a Buenos Aires

O clima de cobrança ficou evidente na chegada do Grêmio a Buenos Aires. Alguns torcedores acompanharam a passagem dos jogadores do ônibus para o hotel da concentração do clube na cidade. Calmamente, Luís Castro conversou com o grupo. O técnico ouviu cobranças a Dodi, a Tetê e que alguns jogadores estariam roubando o clube. Mesmo assim, o treinador não levantou a voz e cumprimentou aos homens que estavam gritando. Uma pressão que já preocupava antes dos últimos tropeços.

— A confiança da equipe é algo que está sendo retomada. Agora, não é uma retomada em pleno como nós gostaríamos. Gostaria que fosse uma retomada em que os jogadores não falhassem tantos erros técnicos — disse o técnico, após o empate com o Palestino.

Se o meio-campo virou dor de cabeça com as ausências de Nardoni e Arthur, lesionados, o Grêmio terá o retorno de Amuzu. O atacante está recuperado de uma pancada que levou contra o Coritiba, pelo Brasileirão. Para aumentar a tensão do confronto, o momento do Deportivo Riestra é de afirmação. Após a derrota na Arena, e de perder para o Talleres, a equipe engatou uma série de três partidas sem perder. Venceu Independiente e City Torque. No último sábado (2), fora de casa, empatou em 0 a 0 com o Lanús.