Grêmio cumpre objetivo na Copa do Brasil e coloca fuga do Z-4 como próxima meta

Grêmio goleou o Confiança e confirmou classificação na Copa do Brasil. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Entre passos à frente e suas turbulências, o Grêmio avança. Como Luís Castro defendeu em sua entrevista coletiva, a equipe alcançou outro objetivo da temporada. Depois do título do Gauchão, veio a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

A goleada por 3 a 0 sobre o Confiança, em Aracaju, confirmou a vaga na próxima fase da competição. O sorteio do adversário acontecerá apenas no dia 26 de maio.

Agora, de olho no Z-4, o foco se volta totalmente ao jogo deste domingo (17) contra o Bahia. Uma vitória pode tirar o clube da zona do rebaixamento. Outro tropeço e a situação pode piorar na tabela do Brasileirão.

As idas e vindas em 2026 marcam o trabalho de Luís Castro no clube. Se o time deixou o gramado do Batistão comemorando a classificação, as lesões dos zagueiros preocupam. Luís Eduardo nem viajou para o Sergipe, por um problema físico. Gustavo Martins, por ter levado uma pancada na cabeça, e Balbuena, uma lesão muscular, viraram problema para o setor. Kannemann ainda recebeu cartão vermelho durante o jogo.

— Claro que ficar sem Kannemann, Balbuena e Gustavo são problemas que apareceram no jogo. Kannemann está disponível. Balbuena não, certamente. Ele sentiu. Não aqueceu no tempo ideal. Quando há percalços como foi com o Gustavo, acontece assim. Acredito que o Gustavo possa se recuperar. Sem me colocar no lugar dos médicos, acredito que Balbuena não estará — projetou Castro.

O técnico também defendeu a ideia de voltar a armar o time no esquema tático 4-3-3. A explicação do português é que o sistema está bem absorvido pelos jogadores. E com a proposta tática, confirmou a classificação. Mesmo que o rendimento esteja abaixo do esperado.

— Esse é um trabalho duro. Estamos colocando muita gente no clube. Não posso fugir da verdade. É difícil. Gostaria que a equipe ficasse sólida rapidamente. Temos dado os passos, conquistando objetivos. Mesmo com as dificuldades, estamos caminhando. Onde não nos sentimos confortáveis é na tabela. Devemos olhar para o todo. Temos que ter a coragem, falhando aqui ou ali, mas com o propósito de vencer — afirmou o treinador.

O próximo objetivo é deixar o Z-4 nos jogos que restam até o fim de maio, quando o Brasileirão será interrompido para a disputa da Copa do Mundo.

— O que apresentamos hoje foi a estrutura de toda época até a linha de cinco. Gostei da atuação de todos. Quando há jogadores novos no time titular, as ligações se quebram. Dentro da normalidade, alcançamos o objetivo. Tínhamos que passar na eliminatória. Depois o objetivo de médio prazo, até o fim de maio, é sairmos do Z-4 — explicou.

Sem Pavon, suspenso, a linha defensiva deve ter Marcos Rocha pelo lado direito. Carlos Vinícius e Pedro Gabriel, preservados contra o Confiança, retornam ao time titular contra o Bahia.