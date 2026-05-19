Grêmio consulta CBF para tentar utilizar Weverton contra o Corinthians

Weverton foi convocado para a Copa por Ancelotti. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Após a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, o Grêmio procurou a CBF para tratar do caso de Weverton. O Tricolor gostaria de contar com o goleiro na partida contra o Corinthians, prevista para o dia 30 de maio.

Nos bastidores, o clube compreende que não há obrigação de liberação, já que a data Fifa começa a valer a partir de 1º de junho. Carlo Ancelotti, contudo, pretende começar a preparação da Seleção para o Mundial em 28 de maio e haverá um amistoso dia 31, contra o Panamá, no Maracanã.

Como os goleiros Alisson e Ederson devem estar aptos para a partida, há esperanças da permanência por mais tempo de Weverton em Porto Alegre. Luís Castro aguarda a decisão da CBF para montar o planejamento.

Sem Gabriel Grando

Gabriel Grando, reserva imediato de Weverton, teve uma fratura e só poderá voltar a atuar em 45 dias. Thiago Beltrame e Menegon são outras alternativas de goleiros do plantel.

O jogo diante do Corinthians está marcado para 30 de maio, às 17h, na Arena. O confronto é válido pela 18ª rodada do Brasileirão, a última antes da pausa pra Copa do Mundo.