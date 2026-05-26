Grêmio conhece adversário das oitavas de final da Copa do Brasil 2026

Grêmio eliminou o Confiança na fase anterior. Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio já conhece seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Mirassol vai estar no caminho do Tricolor na busca pelo hexacampeonato da competição nacional. O jogo de ida será fora de casa, com a decisão da vaga na Arena.

O sorteio foi realizado na manhã desta terça-feira (26). Os jogos das oitavas de final acontecem depois da Copa do Mundo, com as datas base para 1° e 2 de agosto (ida) e 5 e 6 de agosto (volta).

Na fase anterior, o Grêmio eliminou o Confiança (SE) para chegar às oitavas de final. Foram duas vitórias, por 2 a 0 na ida na Arena, e por 3 a 0, no jogo de volta.