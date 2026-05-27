Grêmio confirma lesão, e zagueiro está fora de jogo contra o Corinthians

Zagueiro de 18 anos foi titular ao lado de Viery. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio confirmou nesta quarta-feira (27) a lesão de Luis Eduardo. O zagueiro deixou a partida contra o Montevideo City Torque aos 25 minutos do primeiro tempo. O clube informou que o jogador ficará em tratamento por até um mês, o que também o tira da convocação para a seleção brasileira sub-20 para um período de treinos em junho.

No comunicado, o clube informou que o defensor sofreu 'lesão grau II na musculatura posterior da coxa direita, com prazo de retorno estimado entre três e quatro semanas". Luís Castro afirmou durante a entrevista coletiva que o jovem tinha deixado a partida por conta um problema físico. Ao ser questionado na zona mista da Arena, o jogador afirmou que não estava lesionado.

A lesão aumenta a série de desfalques do setor. Além de Gustavo Martins, em recuperação de um edema na coxa, outro jogador da posição também é ausência. Balbuena está em recuperação de lesão muscular.

A expectativa da comissão técnica é de que Martins esteja de volta à disposição para o jogo contra o Corinthians, neste sábado (30), antes da parada do calendário do futebol brasileiro para o período da Copa do Mundo.