Grêmio completa 100 dias sem vencer como visitante em 2026

O Grêmio completa 100 dias sem vencer como visitante nesta sexta-feira (1º). Uma sequência incômoda e que virou marca dos momentos de instabilidade do início do trabalho de Luís Castro no clube.
Desde 21 de janeiro, quando bateu o Guarany em Bagé, o Tricolor não conseguiu voltar a vencer. Depois do empate em 0 a 0 com o Palestino na última quarta-feira, em Santiago, são 12 partidas consecutivas sem resultados positivos fora de Porto Alegre.
Com o Brasileirão de volta a pauta como principal objetivo da temporada, o jogo deste sábado contra o Athletico-PR será uma chance de encerrar a série atual sem vitórias.
Desde 2006, quando o Brasileirão passou a ter 20 clubes no formato de pontos de corridos, o Grêmio tem um aproveitamento médio de 36,7% como visitante. Com apenas 9,5% dos pontos conquistados neste ano, é o pior número da série histórica. Dificuldades ainda maiores do que em 2009, quando o time venceu apenas um dos 19 jogos fora da casa da competição.
Até mesmo os jogadores parecem preocupados com o rendimento. Após o empate com o Palestino, na zona mista do estádio, Gustavo Martins tentou encontrar justificativas para a dificuldade.
— Acredito que hoje foi complicado. Desperdiçamos muitas chances. Poderíamos ter saído com a vitória hoje. Não podemos perder tantos gols. Para ganhar fora, precisamos marcar gols — comentou o defensor.
Braithwaite, que assume o comando do ataque no lugar do suspenso Carlos Vinícius, projetou um caminho para voltar a vencer como visitante na temporada. Mas ao ser questionado sobre os 12 jogos sem vitória, o centroavante dosou as palavras para explicar a situação.
— Não sei (suspiro). é muito fácil para falar. Agora é a hora de fazer, não de falar. Temos outro jogo fora de sábado. E temos que ganhar. Temos que seguir trabalhando, melhorando. Ir a esses jogos com mais confiança. Mas não iremos parar. Vamos seguir. Tenho certeza que no futuro iremos vencer muitos jogos fora de casa. Não é como falta de confiança, mas que podemos a melhorar como visitante. Temos que jogar fora como jogamos em casa. É questão de energia. Temos que ganhar neste sábado — disse.
Luís Castro ganhou um problema a mais para definir a escalação para os próximos jogos. Arthur acusou um problema muscular após a partida contra o Palestino e está fora dos próximos jogos do Grêmio. E apesar do otimismo pela recuperação de Amuzu, que levou uma pancada no tornozelo contra o Coritiba, a tendência é de que o atacante siga como desfalque nas próximas partidas.
Depois do jogo em Curitiba, o Grêmio viaja à Argentina para enfrentar o Deportivo Riestra. O jogo em Buenos Aires ganhou peso maior após o empate com o Palestino. Como o Montevideo City perdeu para os argentinos, o grupo ficou mais embolado. Os uruguaios lideram, com seis pontos, e o Tricolor e seu adversário na próxima semana estão empatados com quatro.
Aproveitamento do Grêmio como visitante no Brasileirão:
- 2026 - 9,5%
- 2025 29,8%
- 2024 - 28,1%
- 2023 - 42,1%
- 2021 - 22,8%
- 2020 - 40,4%
- 2019 - 45,6%
- 2018 - 43,9%
- 2017 - 49,1%
- 2016 - 46,5%
- 2015 - 40,4%
- 2014 - 36,8%
- 2013 - 43,9%
- 2012 - 49,1%
- 2011 - 26,3%
- 2010 - 45,6%
- 2009 - 14%
- 2008 - 45,6%
- 2007 - 31,6%
- 2006 - 43,9%