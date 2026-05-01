Grêmio completa 100 dias sem vencer como visitante em 2026

Luís Castro tenta solucionar dificuldades da equipe em jogos fora da Arena. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio completa 100 dias sem vencer como visitante nesta sexta-feira (1º). Uma sequência incômoda e que virou marca dos momentos de instabilidade do início do trabalho de Luís Castro no clube.

Desde 21 de janeiro, quando bateu o Guarany em Bagé, o Tricolor não conseguiu voltar a vencer. Depois do empate em 0 a 0 com o Palestino na última quarta-feira, em Santiago, são 12 partidas consecutivas sem resultados positivos fora de Porto Alegre.

Com o Brasileirão de volta a pauta como principal objetivo da temporada, o jogo deste sábado contra o Athletico-PR será uma chance de encerrar a série atual sem vitórias.

Desde 2006, quando o Brasileirão passou a ter 20 clubes no formato de pontos de corridos, o Grêmio tem um aproveitamento médio de 36,7% como visitante. Com apenas 9,5% dos pontos conquistados neste ano, é o pior número da série histórica. Dificuldades ainda maiores do que em 2009, quando o time venceu apenas um dos 19 jogos fora da casa da competição.

Até mesmo os jogadores parecem preocupados com o rendimento. Após o empate com o Palestino, na zona mista do estádio, Gustavo Martins tentou encontrar justificativas para a dificuldade.

— Acredito que hoje foi complicado. Desperdiçamos muitas chances. Poderíamos ter saído com a vitória hoje. Não podemos perder tantos gols. Para ganhar fora, precisamos marcar gols — comentou o defensor.

Braithwaite, que assume o comando do ataque no lugar do suspenso Carlos Vinícius, projetou um caminho para voltar a vencer como visitante na temporada. Mas ao ser questionado sobre os 12 jogos sem vitória, o centroavante dosou as palavras para explicar a situação.

— Não sei (suspiro). é muito fácil para falar. Agora é a hora de fazer, não de falar. Temos outro jogo fora de sábado. E temos que ganhar. Temos que seguir trabalhando, melhorando. Ir a esses jogos com mais confiança. Mas não iremos parar. Vamos seguir. Tenho certeza que no futuro iremos vencer muitos jogos fora de casa. Não é como falta de confiança, mas que podemos a melhorar como visitante. Temos que jogar fora como jogamos em casa. É questão de energia. Temos que ganhar neste sábado — disse.

Luís Castro ganhou um problema a mais para definir a escalação para os próximos jogos. Arthur acusou um problema muscular após a partida contra o Palestino e está fora dos próximos jogos do Grêmio. E apesar do otimismo pela recuperação de Amuzu, que levou uma pancada no tornozelo contra o Coritiba, a tendência é de que o atacante siga como desfalque nas próximas partidas.

Depois do jogo em Curitiba, o Grêmio viaja à Argentina para enfrentar o Deportivo Riestra. O jogo em Buenos Aires ganhou peso maior após o empate com o Palestino. Como o Montevideo City perdeu para os argentinos, o grupo ficou mais embolado. Os uruguaios lideram, com seis pontos, e o Tricolor e seu adversário na próxima semana estão empatados com quatro.

Aproveitamento do Grêmio como visitante no Brasileirão: