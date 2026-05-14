Grêmio busca retomada da boa fase em decisão contra o Confiança

Braithwaite deve ser titular nesta quinta-feira (14). Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio decide nesta quinta-feira (14), a mais de três mil quilômetros da Arena, seu futuro em 2026. O Confiança será o adversário em campo. Mas a partida de volta pela quinta fase da Copa do Brasil vale muito mais do que a classificação às oitavas de final da competição.

O Tricolor levou na bagagem a vantagem de ter vencido em Porto Alegre por 2 a 0. Só uma derrota por três gols de diferença resultaria em eliminação gremista. Já um revés pela mesma diferença do primeiro confronto leva a decisão para os pênaltis.

Mas, mais do que a vaga, o que está em jogo na Arena Batistão é a tranquilidade para que o técnico Luís Castro e a direção consigam engatar o rumo desejado para o clube em 2026.

Ainda assim, a expectativa é de que o time tenha algumas preservações. Mesmo com possíveis mudanças, o treinador adiantou que manterá a estrutura tática com três zagueiros e dois meio-campistas nos confrontos contra Confiança e Bahia.

— Não vamos mudar sistematicamente em função de uma derrota. Eu sei que a derrota nos enfiou para o Z-4. Mas, sim, sou de convicções e tenho a convicção que nós vamos ao longo da temporada ainda ter coisas muito boas. Hoje é um dia que nos lança para a desconfiança total. É um cenário, é um contexto para fazer explodir muita coisa e se falar muita coisa — projetou.

A preocupação voltou a rondar o ambiente do clube depois da péssima atuação contra o Flamengo. Na Arena, com mais de 30 mil torcedores, a equipe foi amplamente dominada. Apesar da vantagem dos cariocas, o placar final ficou apenas no 1 a 0 para o time visitante.

A preocupação da direção é evitar novos momentos de frustração para o torcedor. Depois da partida contra Confiança e Bahia, as duas fora de Porto Alegre, o Grêmio terá quatro jogos consecutivos em casa.

Aliado ao calendário, a pausa de quase dois meses no futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo é vista como uma oportunidade para evolução da equipe. A expectativa é de que o período permita mais tempo de treinamentos e ajustes por parte da comissão técnica.

— Não temos um prazo (para melhora), mas acompanhamos no dia a dia tudo o que está acontecendo e a própria receptividade dos nossos atletas em relação ao que está sendo colocado (pela comissão técnica). Vimos uma evolução, fizemos uma troca do esquema, o treinador já fez mudanças profundas na forma de jogar, temos uma defesa sólida e, daqui para frente, nós vamos construir isso — disse o vice de futebol Antonio Dutra Júnior.

Adversário em crise

Adversário desta quinta, o Confiança vive um momento bem pior que o Grêmio. A equipe está há seis jogos sem vencer, inclusive com dificuldades de fazer valer o fator local.

O clube sediou 15 partidas em 2026, com apenas cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas. Aproveitamento de apenas 46,6% como mandante. Por conta das dificuldades, a direção da equipe sergipana demitiu o técnico Cláudio Caçapa.